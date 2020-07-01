Подорожания тарифов на коммуналку в Севастополе не будет

Такое решение принял врио губернатора Михиал Развожаев в связи ухудшением экономической ситуации на фоне противодействия распространению коронавирусной инфекции.Согласно приказам департамента городского хозяйства, тарифы на электроэнергию, газ и услуги по вывозу мусора остаются на прежнем уровне и составляют:Услуги электроснабжения: одноставочный тариф за один киловатт с объёмом потребления до 150 кВт в месяц составит 3,41 руб, с объёмом от 150 до 600 кВт — 4,01 руб, а свыше 600 кВт — 6,64 руб.Газ даже подешевел – с1 июля тариф составляет 4,86 руб./м³ (с 1 января по 30 июня действовал тариф 5,03 руб./м³). Тариф действует для объёма потребления газа до 3500 м³/год. Для тех, кто потребляет газа больше, цена останется прежней – 8,12 руб./м³.Услуги по вывозу мусора стоят 370,98 руб./м³. Таким образом плата в МКД с 1.07.2020 — 89,96 руб с человека.