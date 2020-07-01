Психологи в зоне "ООС" работают с недовольными отменой отпусков бойцами – Народная милиция

Военные психологи прибыли в одну из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил для работы с бойцами, недовольными отменой отпусков. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"По информации источника в штабе 24-й бригады, в подразделения соединения направлены группы военных психологов для проведения работы по снижению нарастающего недовольства военнослужащих в связи с приостановкой отпусков", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что на сегодняшний день в бригаде отменены все плановые отпуска, "а также отказано в отпусках по семейным обстоятельствам 27 военнослужащим".

В Народной милиции пояснили, что указанные меры приняты командиром соединения в связи с неукомплектованностью подразделений личным составом "под прикрытием выполнения указаний старшего начальника по профилактике распространения коронавирусной инфекции".

"Вместе с этим, только за последние сутки в соединении подтвержден диагноз у восьми военнослужащих", - добавили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий Штаб собщал, что так называемой операции объединенных сил из-за вспышек COVID-19 в ВСУ приостановил предоставление отпусков военнослужащим.

Осадчий также сообщал, что офицер ВСУ дезертировал с оружием из части в зоне проведения так называемой операции объединенных сил из-за отказа командования предоставить ему отпуск.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 10,9 млн, из них более 522 тыс. скончались. В ЛНР подтвержден 521 случай заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июля — Луганск