Командование бригады ВСУ назначило премии бойцам за сбитые БПЛА ОБСЕ – Народная милиция

Командование одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") назначило бойцам премии за уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Командиром 24-й бригады (полковником Валерием) Гудзем поставлена задача личному составу расчетов противовоздушной обороны на уничтожение БПЛА ОБСЕ в случае обнаружения их в зоне ответственности соединения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для стимулирования личного состава, "за каждый сбитый БПЛА международных наблюдателей командованием соединения предусмотрены денежные премии, а за поражение тяжелого беспилотного вертолета миссии типа "Камкоптер С-100" – представление к государственным наградам".

В Народной милиции ЛНР призвали сотрудников СММ ОБСЕ обратить внимание на эту информацию при планировании маршрутов полетов БПЛА, так как в районном центре Троицкое в зоне "ООС" киевские силовики для реализации своих планов уже разместили два зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" и зенитную установку ЗУ-23.

Ранее сегодня в оборонном ведомстве Республики сообщили, что подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР перехватили и принудительно посадили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС").

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в районе поселка городского типа Мироновский.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июля — Луганск