Переговоры были сложнымивЂ¦

Минувшей ночью в Берлине завершились запланированные ранее переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Переговоры в общей сложности продлились около 10 часов и не привели к сколь-нибудь ощутимому результату.Как заявил представитель России, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, переговоры были сложными, а разговор - обстоятельным.Любые переговоры с участием представителей Украины сложные, так как никогда сразу не поймешь, что имеют в виду представители данного государства. Все их высказывания весьма неоднозначны, предложения – нереализуемы, а взятые на себя обязательства – заведомо невыполнимы. Невыполнимы не по причине нереальности намеченных планов, а по причине нежелания руководства Украины следовать достигнутым договоренностям.Вот и прошлой ночью стороны переговорного процесса уперлись в понимание того, что для перехода к новой фазе мирного урегулирования ситуации на Донбассе необходимо реализовать те планы, которые были согласованы ранее. Планы, которые Украина не желает воплощать в жизнь, даже несмотря на то, что их согласовали представители данного государства."До проведения саммита "нормандской четверки" нужно реализовать решения встречи в Париже. Договориться по вопросу особого статуса Донбасса в Берлине не удалось из-за позиции Киева", - прокомментировал итоги встречи Дмитрий Козак.Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования. Решение о наделении республик Донбасса «особым статусом» было принято намного раньше, в момент согласования сторонами так называемой «формулы Штайнмайера».Сегодня, спустя полгода после данного события, практически ежедневно можно видеть публикации в украинской прессе, рассказывающие о том, как «доблестные войска Украины нанесли серьезный урон пророссийским сепаратистам и российским наемникам». Несмотря на то, что на дворе уже далеко не 31 декабря 2019 года, украинские военные все так же продолжают постреливать в сторону позиций ополчения, особо не забивая себе голову планами по реализации договорённостей, достигнутых ранее в Париже.Реализация «формулы Штайнмайера», с формулировками которой ранее были согласны представители Украины, вообще превратилась в некий квест, сценарий которого не поймет абсолютно никто. Нет, Украина в принципе готова реализовывать формулу, но это совсем не тот документ, под которым ставили свои подписи представители ряда государств, в том числе и украинские политики. Украинская редакция, в которой все поставлено с ног на голову, абсолютно неприемлема и не соответствует тем договоренностям, которые ранее были достигнуты при ведении переговоров в Нормандском формате.Активно вступающая в переговорный процесс Украина все более походит на мошенника, который для того, чтобы войти в доверие к определенным людям, берет на себя избыточные обязательства, заранее зная, что ему не придется их выполнять. Оказавшись один на один с лидерами других государств, в том числе и с президентом России, Зеленский начинает играть в дипломата и миротворца, готового на любые уступки ради наступления мира на Юго-Востоке своей страны. Но стоит ему вернуться в Киев, так он тут же превращается в откровенного «ястреба», который «поставил на место» Владимира Путина, и выдвинул ему жесткий ультиматум, без выполнения условий которого продолжение переговорного процесса невозможно в принципе.Политика Зеленского мне абсолютна понятна. Он просто пытается угодить всем и вся, пытаясь таким образом удержать некий баланс в украинском обществе. Радикалам он обещает войну до победного конца, в то время как обычным гражданам он рассказывает о своих попытках принести мир на измученную гражданским противостоянием Украину. Но по факту Зеленский просто тянет время, ожидая, что рано или поздно «западные партнеры» или Россия поставят Украине жесткий ультиматум, который не оставит Зеленскому пространства для маневра, но одновременно снимет с него всю ответственность за происходящее.На мой взгляд, прошедшая минувшей ночью встреча советников лидеров «нормандской четверки», в которой принимали участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, французский внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкий помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ян Хеккер и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, лишний раз доказала всему мировому сообществу, что Украина готова говорить о мире на Донбассе, но не готова что-либо предпринимать для его достижения. Может быть, все же настал момент заявить о том, что на фоне постоянного невыполнения условий достигнутых ранее договоренностей, в том числе и договоренностей в рамках «формулы Штайнмайера», Россия больше не будет настаивать на наделении Донбасса «особым статусом», а вместо этого начнет рассмотрение вопроса о вхождении Республик в состав Российской Федерации?Алексей Зотье