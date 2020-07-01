Шестая годовщина обещания парада в Севастополе успешно проведена в Линкольншире

3 июля 2014 года Верховная Рада поддержала кандидатуру генерал-полковника Валерия Гелетея на должность министра обороны.«Я убеждён, что Украина победит, и парад победы обязательно будет в украинском Севастополе», — сказал уроженец села Большой Коропец Закарпатской области и, не сняв с ручки колпачок, подписывал присягу украинскому народу.В сети по этому поводу появилась популярная карикатура на горе-генерала, намекающая на заявление Гелетея в начале его карьеры "отвоевать и провести парад в украинском Севастополе".На украинском новостном канале BigBucks появилась информация о покупке бывшим министром обороны Украины Валерием Гелетеем фешенебельного особняка неподалеку от Иммингема. Напомним, что Гелетей подал в отставку в октябре 2014 года, после того, как под его командованием провалилась операция под Иловайском.Место, в котором расположена усадьба, само по себе считается роскошным: город принадлежит графству Линкольшир и находится неподалеку от реки Хамбер, которая разливается в Северное море. Дом построен в неоколониальном стиле и оценивается в 23 миллиона фунтов.Откуда у министра обороны, в самое благоприятное время зарабатывавшего 40 000$ в год, взялись такие деньги, пока не известно. По подсчетам экспертов, в собственности у Гелетея имеется элитная недвижимость общей площадью свыше 3 000 кв. м., несколько эксклюзивных автомобилей на сумму 3 млн евро, а также яхта, вертолет и два катера, оформленные на его жену.Сам Гелетей объясняет наличие денег подарками друзей-бизнесменов, хотя СМИ слабо верят в эту теорию.источник