Более 600 выпускников академии Матусовского получили дипломы ЛНР и РФ (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦБолее 600 выпускников Луганской академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского в торжественной обстановке получили дипломы о высшем образовании образца ЛНР и Российской Федерации. Об этом из академии передает корреспондент ЛИЦ.Церемония вручения дипломов традиционно прошла на Красной площади перед зданием вуза. Несмотря на сложившуюся эпидемическую обстановку, на площади собрались сотни выпускников из ЛНР, ДНР и Российской Федерации. Для тех, кто не смог принять участие в торжественном мероприятии, была организована прямая трансляция праздника в официальной группе академии в сети "ВКонтакте"."В этом году более 600 специалистов выпускаются из академии. Кто-то из них продолжит обучение, перейдя в магистратуру, кто-то из колледжа перейдет на бакалавриат, остальные отправляются в самостоятельное плавание", - сообщила руководитель пресс-службы вуза, заведующая учебной лабораторией кафедры кино-, телеискусства ЛГАКИ Елена Бугаец.Дипломы покидающим стены альма-матер вручил ректор академии, профессор, заслуженный работник культуры Украины Валерий Филиппов. Вручение дипломов и наград сопровождалось выступлением хореографов и вокалистов ЛГАКИ."Все вы большие молодцы, что дошли до этого дня, потому как не все выдержали сложности творческих условий обучения. И поскольку вы стоите на этой площади, значит, вы - талантливые, значит, вы - креативные. Так держать! У вас начинается новая жизнь, пусть она будет хорошей, пусть она будет светлой, пусть вам везет, пусть вы все будете востребованы по тем специальностям, которые вы выбрали в академии", - обратился к выпускникам ректор.Кроме дипломов, за успехи в учебе и общественной жизни вуза ряд выпускников получили грамоты."Эти были очень интересные годы, очень насыщенные, очень творческие. Я буду работать по своей специальности в луганской молодежной библиотеке и, надеюсь, что в будущем мы будем тесно сотрудничать с академией", - рассказала получившая дипломы магистра ЛНР и РФ Екатерина.Она добавила, что на кафедре библиотечно-информационной деятельности "самые добрые преподаватели"."И хоть мы не такие творческие люди, как студенты с хореографической и актерско-режиссерских кафедр, но все-таки наши преподаватели нас старались включать во все мероприятия академии, и это было очень неплохо для нашего образования",- сказала молодой библиотекарь.Луганская журналистка Ирина Мирошниченко, получившая образование по направлению "телевизионное искусство", поблагодарила своих преподавателей "за полученные знания и опыт, которым они поделились"."Здесь прекрасные преподаватели, я очень советую всем, кто только стоит на пути выбора профессии, обратить внимание на академию, потому что здесь готовят настоящих профессионалов", - подчеркнула она.Среди выпускников академии были и те, кто уже получил первую известность после участия в различных международных и всероссийских творческих конкурсах.Так, получившая диплом магистра театрального искусства Дарья Плетенецкая стала первой в номинации "Драматический театр" на международном конкурсе-фестивале исполнительского искусства "Алые паруса-2020" в Санкт-Петербурге, она представила фрагмент своей дипломной режиссерской работы "Ступени вверх – дорога в вечность. Ника Турбина: Жизнь моя – черновик". Выпускница магистратуры Юлия Толмачева заняла первое место на международном научном форуме в Гжели в номинации "Изобразительное искусство". Анжела Сараева стала лауреатом II степени во II международном фестивале-конкурсе "Sempre Concept" в номинации "инструментальное исполнительство (фортепиано)".Выпускники ЛГАКИ рассказали, что будут скучать по академии, которая не только дала знания для будущей жизни, но и подарила много друзей и ярких впечатлений.Напомним, в 2020 году Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского отметила 18-ю годовщину со дня своего образования.Структура академии включает четыре факультета: культуры, музыкального искусства, изобразительного искусства, социокультурных коммуникаций; колледж и Детскую академию искусств. Подготовка и выпуск студентов осуществляется 22 кафедрами (из них 21 – выпускающая) и 24 цикловыми комиссиями (из них 22 выпускающие).В академии предоставляются образовательные услуги по пяти уровням: среднее специальное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.Студенты обучаются по специальностям и специализациям: театральное искусство, хореография, кино,- теле искусство, документоведение и информационная деятельность, книговедение, библиотековедение и библиография, менеджмент, реклама и PR – технологии, перевод, культурология; изобразительное и декоративно-прикладное искусство (станковая живопись, иконопись, скульптура, художественно-компьютерная графика, художественно-костюмерное оформление театральных представлений и кино, художественная анимация, дизайн интерьера и элементов экстерьера, искусствоведение), музыкальное искусство (фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, народные инструменты, академический, народный, эстрадный вокал, музыкальное искусство эстрады, музыковедение, хоровое дирижирование, регент, звукорежиссура), эстрадно-цирковое искусство, народное художественное творчество, художественная фотография.04 июля — Луганск