МИД попросил россиян, не уведомивших о прибытии на родину, вернуть деньги

"Сегодня некоторые пользователи портала Госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены. Рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД", - сказали агентству в Минкомсвязи.

Фото: ReutersМИД РФ просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг и на их электронную почту, передает РИА Новости."По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (...). Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета (...)", - говорится в уведомлениях, поступивших гражданам.Рассылка организована по просьбе МИД России, пояснили РИА Новости в Минкомсвязи РФ, которое курирует портал Госуслуг.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.Правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. На финансовые выплаты могут рассчитывать те граждане РФ, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил МИД еще 536 миллионов рублей для материальной помощи россиянам.Минкомсвязь запустила на портале Госуслуг электронную форму заявления об оказании помощи.