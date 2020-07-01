Синоптики прогнозируют днем 5 июля в ЛНР до 40 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 5 июля будет колебаться от 18 градусов выше нуля ночью до 40 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 4 июля до 21:00 5 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 34-39, местами до 40 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 20-22 градуса выше нуля, днем – 40 градусов жары.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса ночью и 37-39 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 20-22 градусов тепла ночью до плюс 37-39 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 6 июля будет малооблачно, температура воздуха составит ночью плюс 19-24, днем 34-39, местами 40 градусов жары. 7 июля – переменная облачность, днем местами ожидаются слабый кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 20-25, днем 34-39 градусов выше нуля.

04 июля — Луганск