В России ответили на отказ Турции признать Крым

"Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции", — сказал парламентарий.

"Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России", — добавил Цеков.

"И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго", — заявил Умеров РИА Новости.

"Турция находится между необходимостью быть солидарной с Западом и США в крымском вопросе и собственными интересами в Крыму через свою многочисленную диаспору крымских татар", — считает эксперт.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА НовостиРоссийские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом, передает РИА Новости.Накануне Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность страны, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма".Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что полуостров не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих стран.По его словам, самое главное для региона то, что он стал неотъемлемой частью России.Сенатор уверен, что мировое сообщество рано или поздно будет вынуждено признать Крым российским, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Чавушоглу "чересчур переигрывает" в своих заявлениях. Он напомнил, что главу МИД в Турции назначает президент, и отметил, что "ничто не вечно под луной".По его словам, отказ признавать российский статус полуострова может нанести урон экономике Турции."Я думаю, турецкие политики помнят, насколько глубоко они зависимы от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции", — подчеркнул собеседник агентства.Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов, в свою очередь, подчеркнул, что в Турции есть две точки зрения по поводу полуострова: официальная, предполагающая непризнание его российским, и общественная — прямо противоположная.Смирнов отметил, что турецкие власти не впервые делают категоричные заявления о непризнании Крыма частью России, при этом другие политики и общественные деятели высказываются иначе.По его словам, Украина без Крыма не интересна крымско-татарской диаспоре Турции.Смирнов подчеркнул, что в Турции относятся к крымским татарам как к братскому народу и признание полуострова российским стало бы главным подтверждением этого отношения.Источник