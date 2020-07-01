Угроза государству: ФСБ разберётся с иностранным гражданством топ-менеджеров Сбербанка

Депутат Госдумы Александр Якубовский направил в органы госбезопасности запрос, в котором указал на то, что за границу могут утечь не просто персональные данные огромного количества граждан, но и базы силовиков, и секретная информация, передает "Царъград".На поистине потрясающую ситуацию, которая сложилась в крупнейшем финансово-кредитном учреждении страны, де-юре принадлежащем государству, обратил внимание депутат Государственной Думы Александр Якубовский.Конкретно – на то, что среди ближайшего окружения Германа Грефа находится целый ряд людей, являющихся гражданами иностранных государств. Причём речь идёт о гражданстве не условно дружественных странах, а США и Великобритании.То есть получается вот какая занимательная штука.Пока, значит, мы принимаем новую Конституцию, где прописан прямой запрет для должностных лиц, включая министров и руководителей федеральных органов власти, иметь паспорта других стран, Сбербанк, на который запитаны и бюджеты, и базы персональных данных, пустил – совершенно спокойно и вроде как легально – корни на Западе. Который, как известно, дружелюбием по отношению к России не отличается."Хочу поддержать своего коллегу - руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Ивановича Неверова, который предложил сделать депутатские запросы достоянием общественности, - пояснил сам парламентарий. - На мой взгляд, никакой тайны в этом нет и быть не должно. Лоббирование чьих-то интересов с помощью депутатских запросов недопустимо. Здесь важна государственная позиция. В этой части вызывает недоумение ожесточённое сопротивление данному предложению со стороны фракции КПРФ. То ли это «баба-яга всегда против», то ли есть за что переживать".В обращении на имя директора ФСБ Александра Бортникова Якубовский как раз и задаётся вопросом, насколько безопасно для государства то, что топ-менеджеры ПАО "Сбербанк" – граждане иностранных государств.Я не против иностранного менеджмента в российских компаниях, как такового. Но здесь речь о том, что у человека есть неограниченный доступ к информации – финансовой, персональным данным, в том числе сотрудников спецслужб, силовиков, да и просто десятков миллионов наших сограждан, – отмечает депутат.И напоминает, что ПАО "Сбербанк", вообще-то, является одной из ведущих финансовых организаций страны и обслуживает практически все её бюджетные организации."Мы прекрасно знаем и сталкиваемся с тем, что простые менеджеры того же Сбербанка продают базы данных клиентов в DarkNet. Что уж говорить о тех, кто работает на ключевых позициях и имеет неограниченный доступ к такой информации, при этом у них двойное гражданство, постоянное место жительства за рубежом. Это вызывает тревогу, и такого, на мой взгляд, быть не должно", – уточняет он.Александр Якубовский обращает внимание Александра Бортникова, что 12 марта Госдума приняла закон о приобретении правительством России у ЦБ обыкновенных акций Сбербанка и спустя шесть дней этот нормативный акт был подписан президентом Владимиром Путиным.Так вот, ещё на стадии обсуждения сами парламентарии высказывали мнение, что владение государством контрольным пакетом акций предполагает, соответственно, жёсткий контроль над финансовой деятельностью крупнейшего и системообразующего для нашей экономики кредитного учреждения.К тому же следует учесть, полагает депутат, что на Сбере лежит ответственность за сохранность многочисленных персональных данных физлиц и сведений, составляющих гостайну, поскольку среди тех структур, которые с ним работают, есть, скажем, и Минобороны, и Служба внешней разведки, и ФСБ, и МВД, и ФСО, и другие силовые ведомства.Между тем ко мне, как к депутату Госдумы, поступает информация, дающая основание утверждать, что фактический контроль над массивом персональных данных и иных сведений, которые могут составлять государственную тайну, в ПАО "Сбербанк" находится под фактическим и непосредственным контролем сотрудников, занимающих руководящие посты, являющихся гражданами других государств, – излагает Якубовский.Причём, что звучит просто фантастикой для людей непосвящённых, они не просто рулят базами данных Сбербанка, но и управляют ими... из-за рубежа!В запросе приводится несколько имён. Цитируем без купюр:* Лев Хасис – с сентября 2013 года по настоящее время член правления, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Курирует и координирует работу блоков "Международные операции", "Технологии", "Сервисы" и ряд других направлений деятельности банка, по сути, в госкорпорации отвечающий за реализацию экосистемы Сбербанка, которая станет основным накопителем и оператором всех баз персональных данных Сбербанка, – является гражданином Соединённых Штатов Америки.* Юлия Чупина – старший вице-президент ПАО "Сбербанк", куратор блока HR и руководитель блока "Стратегия и развитие", отвечает за стратегию развития банка и управление персоналом. Имеет неограниченный доступ практически ко всей информации о кандидатах и почти 300 тысячах сотрудников ПАО "Сбербанк" по всей стране, включая результаты проверок со стороны правоохранительных органов РФ. Постоянно проживает либо в Великобритании (Лондон), либо в Испании, чьей подданной является.* Давид Рафаловский – с августа 2018 года осуществляет стратегическое руководство технологической функцией группы "Сбербанк", а с февраля 2019 года назначен исполнительным вице-президентом и возглавил реализацию стратегии группы в области технологий, включая внедрение современной платформы бизнес-приложений, инновационной архитектуры "облачной" инфраструктуры, передовой платформы корпоративных аналитических данных и технологий искусственного интеллекта. Также осуществляет управление технологическими лабораториями Сбербанка в дополнение к операционной модели Agile. При этом имеет двойное гражданство – Израиля и Соединённых Штатов Америки.* Т. Радди – главный менеджер Сбербанка, отвечающий за IT-платформы, консолидацию и управление базами данных, включая персональные. Данный гражданин Великобритании имеет по работе прямой доступ ко всем платёжным системам и персональным данным, включая сотрудников оборонных предприятий, а также правоохранительных органов.Иными словами, понимаете, что получается?С кем они там общаются, в своих "пенатах", кто, теоретически, может – как бы помягче сказать? – "заглянуть" в совершенно секретные данные?Вместе с тем сейчас идёт речь о создании единой цифровой платформы для госуслуг и информационных систем органов власти, получившей неофициальное название "Гостех". Концепцию цифровой платформы для взаимодействия россиян, бизнеса и государства подготовил именно Сбербанк, она предусматривает, в частности, перевод в сервисы всех процессов в сфере распоряжения государственным имуществом и обязательном медицинском страховании, – добавляет Александр Якубовский.По сути, поясняет он, речь идёт о том, что банк намерен фактически замкнуть на себе оказание всех услуг – финансовых, страховых, плюс связь и другие, в итоге, по цепочке, это приведёт к тому, что именно у него будут аккумулироваться все данные вместе со сведениями информационной системы "Гостех"."Прошу провести проверку данной информации. И в случае её подтверждения принять меры к неукоснительному соблюдению закона "О государственной тайне". Прошу также оценить риски и угрозы для национальной безопасности России и дать поручения к их устранению", – обращается депутат к Александру Бортникову.Александр Степано