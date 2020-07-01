Незалежнисть плюс майданы и минус сало

В просвещенной и, не побоюсь этого слова, демократической Европе принято придумывать прозвища соседям, причем по признакам гастрономических пристрастий. И звучать они и восприниматься в зависимости от контекста иронично или даже оскорбительно. Немцы, англичанами и итальянцы дразнят французов лягушатниками, потому что сами лягушками питаться вовсе не склонны.Французы, в свою очередь, скооперировались с немцами и англичанами и называют итальянцев макаронниками. Хотя макароны и придумали китайцы, для итальянцев они стали вполне национальным блюдом. Англичан называют лайми – лимонники. С их помощью британские моряки еще в парусные времена с цингой боролись. Ну, а немцы для англичан, итальянцев и французов стали колбасниками. Сардельки с квашеной капустой и пивом – это очень по-немецки. И где особняком в сторонке пристроились румыны, прозванные мамалыжниками. Кстати, мамалыга - каша из кукурузной крупы при систематическом употреблении очень здоровью зубов способствует.Украинцы гастрономического прозвища, видимо из-за того, что хоть и относятся к Европе, но не просвещенной, не получили, однако их симпатии к соленому, маринованному и копченому свиному салу общеизвестны. Они даже стали предметом многочисленных шуток, которые украинцы сами же и придумали. Конфеты с названием «Сало в шоколаде», правда без сала, «Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать» по мотивам пушкинской «Полтавы» или народный вариант песни на слова Михаила Петренко «Дивлюсь я на небо та й сало там бачу. Чого я не сокіл, чого не літаю?». Оригинальный вариант без сала Петренко написал, кстати, еще в середине XIX века.Но пришла на Украину нэзалежнисть, два майдана, любовь к салу осталась, но с его потреблением стало как-то не очень. Такую страшную государственную тайну выдала украинская «Ассоциация мясной отрасли».Среднестатистический житель Украины съедает в год всего лишь 15 килограммов сала, а просвещенные европейцы в ЕС его в год съедают 45 килограммов.Жители европейской, но тоже непросвещенной Беларуси, помимо традиционной картошки-бульбы, за что, собственно, и были прозваны бульбашами, сала съдают в год 38 килограммов на душу населения.В лишь на треть европейской и совсем непросвещенной Российской Федерации на каждого в год выходит по 30 килограммов свиного сала. Это при том, что в России немало мусульман, которые свинину не едят. Значит, что на всех остальных сала приходится побольше, чем среднестатистические 30 килограммов.И уж совсем неевропейские, а от того абсолютно непросвещенные китайцы съедают по 40 килограммов свиного сала в год.Да, кстати, не только с салом, но и со свиньями на Украине ныне тоже неладно. Сейчас свиней насчитали 5 миллионов голов, а еще 5 лет назад, то бишь до евромайдана, их было 8 миллионов.А злые эксперты говорят, что в ближайшие 10 лет жителям Украины больше, чем сейчас, сала есть не светит. И это по самым оптимистическим прогнозам.Обидно, правда?Михаил Корниенко (Украина)