Восстание Европы?

В очередной раз в мире что-то незримо меняется, США и страны Европейского союза обмениваются жестами любезностей и раздают друг другу колкости. Меркель заявляет, что старые идеи о лидерстве США в настоящее время уже исчерпали себя, Макрон призывает к «Европе от Лиссабона до Владивостока», США делают заявление о передислокации части своего контингента из Германии в Польшу (и при этом полагает, что России это ничем не будет угрожать). Что же происходит?На самом деле, полагаю, мы наблюдаем рефлексию на изменение расклада сил. По большому счету в последние недели наблюдается все больше и больше критических стрел, которые летят в адрес Соединенных Штатов Америки, причем с таких позиций, с которых подвоха ждать не приходилось. Ну, например, внезапное заявление президента Мексики (прожженного сторонника Трампа, как его обычно рисуют), что договоренности с США по миграционному вопросу зашли в тупик, так как американское руководство не выполняет своих обязательств в той мере, в которой должно. Такого прямого и полномасштабного вызова Мексика в отношение США не осуществляла очень давно.Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын проводит очередные ракетные испытания и заявляет о том, что КНДР готова пересмотреть свои отношения с Республикой Кореей. Для этого даже взрывают центр связи в свободной зоне межкорейского взаимодействия в Кэсоне. Якобы в целях побудить Южную Корею к более активной работе по экономической помощи КНДР. Хотя, как взрыв связан с активизацией экономического сотрудничества непонятно. А вот то, что взрыв заставил всех обратить на него внимание, и что он произошел в период уменьшения внимания США к корейской проблеме, является фактом. Так что с очень большой вероятностью это не послание Южной Корее, а послание США кинутое предельно откровенным и недвусмысленным способом. Посредством взрыва.Израиль заявил о том, что он отказывается от установления своего суверенитета над Западным берегом реки Иордан по плану Трампа. И это тоже показательно. Для Израиля это способ разрешить долгую проблему еврейских поселений в Палестине. Проблему с которой сталкивались все и И.Рабин и Ш. Перес и А.Шарон. Некоторым эта проблема стоила карьеры. И вот. Когда ее можно разрешить – Израиль идет на попятную. Почему? Это же план Трампа и по идее именно Трамп должен гарантировать всеми возможностями США ее реализацию!Судя по всему, мир, обратив внимание на события в самих США, поставил окончательную точку в восприятии США как гегемона современного мира. Мир вынес американской внешней политике приговор. И судя по всему окончательный.В самих США идет беспорядочная борьба за сохранение памятников. Идет волна огульного переименования – городов и улиц. Площадей и Университетов. Идет то, что некоторые комментаторы уже охарактеризовали как «культурная революция по-американскии».Но если китайская культурная революция выставила на поверхность уродливое движение хунвэйбинов, то американская не мене уродливое - BLM, представляющее по сути человеконенавистническое и абсолютно расистское средство борьбы с расовой дискриминацией. Это как будто КуКлуксКлан перекрасил белые капюшоны в черный цвет и начал преследовать тех, кто считает, что любая жизнь имеет значение, а не только черная.Американские элиты, а порой и институты власти в яростной борьбе между демократами и республиканцами, между сторонниками Трампа и мировым глобализмом (евроатлантизмом), перешли, судя по всему, грань, отделяющую сверхдержаву от разваливающегося государства. И мир не может на это не реагировать.Гегемония США держалась вторую половину XX века только и исключительно на способности США быть оппонентом Советского Союза. В этом плане никто не мог опровергнуть тот факт, что США действительно были определяющей силой для стран Запада, что именно США могли бросить вызов СССР в любом участке мира от Азии (Корейская и Вьетнамская война), до Африки (многочисленные войны между социалистическими силами и местными националистическими) и Латинской Америки.После крушения СССР Соединенные Штаты сохранили некоторые свои возможности. А именно – военную, политическую, финансовую и культурно-моральную.Военная составляющая строилась на превосходстве США во всем - числе баз по всему миру, в количестве авианосцев, в числе самолётов и их поколении. И хотя всерьез никто не испытывал американскую армию против чего-то серьезного (за исключением, наверное, только Ирака, да и то давно). Сейчас же США отстает от России в вопросе гиперзвукового оружия, имеет массу проблем с качеством новейших самолетов и кораблей, уходит из отдельных стран (а в перспективе и из некоторых регионов). Наконец США разрывают договоры, которые сами же ранее и предлагали. А это не может положительно сказаться на имидже Америки как военной державы. Он еще не оспорен. Но он серьезно поставлен под сомнение.Политическая роль США строилось на способности Америки при помощи своих сателлитов проводить ту политику, которая интересна и выгодна США. На советских плакатах США изображали как персонажа, в одиночку манипулирующего НАТО, мутящего воду в ООН и являющегося кукловодом для многих стран. Это лишь возросло в 90-е и 00-е годы. Вот только сейчас эта политическая возможность, видимо, брошена в топку межпартийных боев в США. Республиканцы и демократы топят друг друга не только в самих штатах, но и на внешнеполитическом фронте, организуя друг против друга войну, ослабляя позиции государства. Трамп рассорился практически со всеми союзниками, Трамп начал холодную войну с Китаем, не закончив ее же с Россией (тут начал Обама). А это уже чревато тем, что США сами становятся страной изгоем, подумывая о выходе из тех или иных международных институтов. Сегодня Юнеско (как протест против принятия туда Палестины), завтра ВОЗ (как протест против нежелания навешать всех собак на Китай), послезавтра из ООН, НАТО, Большая семерка, которую Трамп стремится превратить во что-то другое (но без присутствия Китая)? Политический фундамент гегемонии США поплыл.Экономическое могущество Америки строилось на двух основаниях. Это гегемония доллара в мировой торговле и самый большой валовый внутренний продукт, дающий эффект массы. И доллар, и американские экономические возможности давали штатам привилегированное положение в мировой торговле, а ВТО цементировало их влияние в рамках американских правил торговли. Сейчас ситуация изменилась в корне. Китай может опередить США по номинальному ВВП уже в самое ближайшее время, в том числе и потому, что во время пандемии короновируса, экономика Китая замедлила рост (как полагают до 1 % ВВП в год), а американская показала масштабное падение. Это приводит и к уходу доллара с ведущих позиций в торговле. Тем более, что США всерьез ставят вопрос о выходе из ВТО, фактически признавая свою неспособность к тому, чтобы контролировать данную структуру так же, как и все десятилетия до этого. Экономическая гегемония США уже рухнула, но влияние пока сохранено, но это пока.Культурно-моральная составляющая строилась на изъезженных лозунгах – демократии, прав человека, свободы, как лейблах США активно тиражируемых в СМИ, которые принадлежат этим самым США, либо работающих по его указке. Параллельно создается огромная инфраструктура тиражирования мифа о приоритете всего американского. И это рухнуло. Рухнуло с протестами на улице, со сбрасыванием памятников, с лозунгами – противными идеям свободы и равенства. США превратились в концлагерь, где меньшинство задает тон в отношениях перед большинством, а большинство это послушно принимает под гнетом СМИ и «общественного», якобы мнения.США утратили практически все опоры, которые имели во внешней политике, а там где утрата еще не произошла, показали, что готовы сделать это. Понятно, что подрыв, который произошел, остановить уже будет крайне трудно. Но вряд ли уход США с первой позиции на мировой политической арене будет простым и легким, он будет сопряжен с шантажом и угрозами, провокациями и блефом. Но он практически неизбежен.На прошлой неделе громче всех о своем отношении к «Pax Americana», его инструментарии и новом раскладе в мировых международных отношениях, заявили две стран – это Германия и Франция. Самый показательный и резкий выпад был сделан французским президентом Э.Макроном.По сути Макрон и ранее имел кучу претензий к США. Например, предполагая, что желтые жилеты, терроризировавшие Францию на протяжении долгого времени, поддерживаются именно из-за океана. Были несогласия и по экономическим стратегиям, когда США практически развязали экономическую войну против ЕС. Были и отдельные политические недоразумения. Однако все они решались достаточно быстро, либо убирались в долгий ящик, так как Франция не была способна изменить расстановку сил и убрать с себя ярлык ведомого при ведущей роли США.Сейчас Франция столкнулась одновременно с несколькими вызовами. Во-первых, французские инициативы в ЕС по восстановлению экономики стран ЕС фактически блокируют страны, имеющие тесные контакты с США. Во-вторых, на фоне американских выступлений по вопросам расовой дискриминации резко накалилась ситуация и во Франции. Фактически французы получили на своих улицах малое подобие американских беспорядков, причем не без участия американских структур. В-третьих, Франция столкнулась с жестким противостоянием с Турцией в рамках ситуации в Ливии, чего абсолютно не ожидала.Ответом на все эти вызовы стала попытка наладить канал общения с Россией (телемост с В.В. Путиным), заявления о необходимости развития Большой Европы «от Лиссабона до Владивостока». Кроме того, Макрон перешел к своим, уже традиционным тезисам о том, что институты НАТО фактически утратили свою актуальность (особенно на фоне противостояния с Турцией), а Западной Европе нужно создавать собственный оборонный альянс (который, кстати, уже есть, но толку от него крайне немного). Наконец прозвучала необходимость отказа от доллара в международных торговых расчетах. Весь набор стандартных макроновских заявлений. Не имеющих под собой иной почвы, нежели чем побеспокоить лишний раз Трампа. Но это ему пока не удается. Внутренние дела для Трампа сейчас ближе.По большому счету Макрон, периодически заявляя о самостоятельности ЕС от США, на деле делает крайне мало для фактической независимости Европы. При этом, пытается в большей мере удержать ситуацию внутри ЕС в рамках франко-германского внутреннего доминирования, а не независимого развития ЕС, как нового мирового центра. Очевидно, что такая ситуация носит выжидательный характер. Макрон ждет ноября.Параллельно на минувшей неделе активность проявила и канцлер Германии А. Меркель, которая была вынуждена констатировать факт негативного американского влияния на немецкие дела. Речь идет в первую очередь о попытках США сорвать строительство и ввод в эксплуатацию газового проекта «Северный поток – 2», в том числе вводя санкции, отражающиеся и на экономике Германии. Во-вторых – действия Трампа по выводу из Германии части американского контингента, причем вывод не обратно в США, а в соседнюю Польшу.В результате Меркель даже сделала заявление, совершенно негативно характеризующее американскую политику. Она заявила «Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьез задуматься над этим». По большому счету это не более чем попытка «взбодрить» Вашингтон и заставить его подумать о том, как отражаются те или иные американские решения на партнерах по НАТО.США пытаются заставить Берлин больше вкладываться в НАТО, нести серьезную финансовую нагрузку. В условиях кризиса ФРГ этого делать не хочет, да и, наверное, не может. США шантажирует выводом собственных войск из Германии. Заявления Меркель сейчас не способны как-то повлиять на мнение Вашингтона. Трамп четко понимает, что ему для улучшения ситуации с оборонным комплексом США нужно загрузить американские заводы контрактами на закупку дорогой (и по большому счету европейцам не нужной) американской военной техники. Не важно, когда европейцы ее смогут забрать. Лишь бы заплатили и позволили сохранить рабочие места в оружейной промышленности. Для Трампа это приоритет номер один, какие-то мантры относительно «глобального лидерства» его особо не волнуют. В случае же критики всегда можно сказать, что перемещение войск из Германии в Польшу не только не ослабило американскую боеспособность в Европе, а наоборот усилила, приблизив к точкам вероятного конфликта, например, в Прибалтике.Между тем, Меркель делает такие заявления в том числе и под гнетом будущих выборов. В 2021 году Германия будет проводить выборы в Бундестаг. Кто поведет на эти выборы стройные шеренги ХДС/ХСС пока что вопрос. Возможно, о чем достаточно активно говорят, это будет сама Меркель, которая в таком случае попытается претендовать на канцлерский пост в пятый раз подряд.Так что заявления Германии — это с одной стороны констатация факта серьезности процессов, проходящих в США, а с другой, реакция (не очень правда разумная) на американскую текучку под соусом ближайших немецких выборов.Как мы видим ни Франция, ни Германия не готовы делать что-либо, на фоне очевидного ослабления международных позиций США. Нет подготовленных оснований к работе без учета позиций США. Нет сил и средств. Да и в плане политической воли есть лишь воля избраться (переизбраться) на ближайших выборах. Но не строить политические процессы с прицелом на десятилетия. Что же делать в этом случае России?В первую очередь не доверять. Никому. Ни США, ни Франция, ни Германия не являются сейчас серьезными партнерами по диалогу. Они не готовы разговаривать с Россией на равных, при этом они стремятся использовать Россию как позицию в своих собственных играх (особенно Франция и Германия).Заявления Макрона о Европе от Лиссабона до Владивостока не только нельзя принимать в расчет как факт, но и даже рассматривать как какую-то отдаленную, но возможную перспективу. Франции - это не нужно. Франции нужно общение с Россией лишь как своеобразный показатель возможности иного политического направления. Это демонстративное, показное выступление для США, европейских властей и в некотором роде для Германии.Позиция же Германии в контексте взаимодействия с Россией была прекрасно проиллюстрирована на примере попытки Германии продавить Россию по вопросам Украины и минских соглашений. Сначала угрозы включить Северный поток-2 в третий энергопакет, что сделает его эксплуатацию более проблематичной (т.е. попытка шантажировать Россию газопроводом, который нужен самой же Германии), а потом, когда в ответ на немецкое стремление переписать «Минск-2» в угоду Украине был получен от Кремля (полет Козака в Берлин) однозначный ответ о невозможности изменений в формуле минских соглашений, на поверхность всплыли «прослушка Меркель» якобы российскими спецслужбами (хотя общеизвестно, что слушает БМД в пользу ЦРУ, но про это говорить в Германии - табу), а также претензии по поводу якобы убитого в Германии грузинского наркоторговца (выдаваемого немецкими властями за диссидента). То есть Германия не склонна к диалогу, Германия склонна к давлению. Хотя эта позиция является для самой же Германии сейчас негативной и не приводящей к какому-то конструктивному решению.В такой ситуации Россия не может всерьез рассчитывать на реально здравый подход в диалоге с Францией и Германией. Скорее главной задачей будет просто продолжать общение, не впадая при этом в крайности ожидания.Говоря же о США следует понимать, что ноябрь 2020 года будет, наверное, одним из самых опасных периодов в истории США. Сейчас США не готовы вести серьезные долгосрочные совместные проекты. Более того не готовы они и к хоть сколько серьезной нормализации отношений, хотя бы в масштабе отмены ограничений на дипломатическое представительство. О других аспектах и говорить не приходится.Не заинтересованы сейчас США и в переговорах по стратегическому вооружению во имя безопасности и стабильности в мире. Они заинтересованы в том, чтобы пред выборами показать победу над Россией. А зачем России такие переговоры, которые пойдут во вред ей? По-хорошему говорить с США до момента вступления в должность нового президента не о чем.А с учетом событий в США сейчас и того, что на фоне выборов вполне может начаться гражданская война, вообще стоит приготовится к утрате США возможностей геополитического влияния. А это и резкое обострение ситуации в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. И серьезные изменения на Украине (вплоть до полного устранения из политического пространства отдельных сил). И значительные перемены в Закавказье. И многое другое, к чему нужно быть готовым, к чему нужно подойти во всеоружии. О делать это без истерики и кампанейщины. Размеренно и поступательно. Время с сентября 2020 по октябрь 2021 играет на стороне России.М.Тирских, науч. рук. "АЦБР", глав. ред. журнала "Exlegis: правовые исследования"