Пожары в ЛНР за сутки уничтожили почти 50 га сухой травы и посевов – МЧС

Пожары в Республике за минувшие сутки уничтожили почти 50 га сухой травы и посевов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 34 пожара, 23 из которых были связаны с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории на общей площади 49 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе одного из пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем, в Славяносербском районе уничтожен 1 га пшеничного поля.

Напомним, Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР продлил действие пятого, высшего, класса пожарной опасности до 7 июля. Пятый класс пожарной опасности в Республике был объявлен метеорологами с 19 по 22 июня и затем несколько раз продлевался.

Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

05 июля — Луганск