Активисты ОД "Мир Луганщине" провели субботник в сквере в Большой Вергунке (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели субботник в сквере имени Ленина в поселке Большая Вергунка в пригороде Луганска. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В течение трех дней общественные активисты совместно с председателями уличных комитетов самоорганизации населения и неравнодушными жителями поселка очищали сквер от многолетней поросли, бурьяна, убирали годами скапливавшийся мусор.Председатель первичной организации ОД Борис Лапенко констатировал, что капитальной уборкой сквера никто не занимался более 20 лет, хотя это практически единственное место отдыха в поселке."Сегодня мы это сделали, мы пришли, собрали людей и начали заниматься этой территорией, все делаем и благоустраиваем для нашего подрастающего поколения, для наших детей, ведь дети - это главное наше богатство", - сказал он.Лапенко сообщил, что помощь в вывозе собранного в ходе субботника мусора окажут коммунальные службы Луганска.Председатель комитета самоорганизации населения поселка Ирина Иллиадис сказала, что в 2014 году сквер неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ, в результате которых был поврежден памятник Ленину. Также необходим ремонт лавочек, дорожек и детской площадки, расположенных в сквере."Сквер был в захламленном виде, сломаны пока еще детская площадка, скамейки, поврежден памятник, но хотим это все восстановить. Будем, конечно, стараться, чтобы наш поселок был не хуже, чем в Луганске", - пообещала она.Активистка "Мира Луганщине" Галина Кулиш отметила, что люди вышили на субботник, "потому что хочется порядка, хочется, чтобы было, где поиграть деткам помимо садика"."Вообще, хочется, чтобы у нас в поселке был свой хороший парк. Конечно, работы еще много, но мы начали с малого – с уборки", - сказала она.05 июля — Луганск