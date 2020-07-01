НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Заокеанские копья, воры на мосту и рейтинг агрессии

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 4 обстрела нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 411 раз; 19 защитников Республики погибли, 13 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 132 объектов гражданской инфраструктуры.ЗАОКЕАНСКИЕ КОПЬЯ И НАТОЧЕННЫЙ ТОПОРСпециалисты давно говорили о том, что американское оружие, направляемое Киеву, рано или поздно появится в Донбассе, несмотря на все заявления Вашингтона об "оборонном характере" поставок. На этой неделе прогнозы подтвердились: главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что каждая бригада, задействуемая в зоне так называемой ООС, будет усилена расчетами американских противотанковых комплексов Javelin ("Джавелин", англ - "копье").Думаю, не стоит напоминать о том, как западные якобы партнеры, а на деле - кукловоды киевских марионеток неоднократно заверяли в том, что предоставляемое ими оружие не будет использоваться против мирного населения. На деле США в открытую спонсируют убийства и геноцид в Донбассе. Примечательно то, что такие действия не встретили осуждения со стороны мирового сообщества. ООН и правозащитные организации словно в рот воды набрали, и все лишь потому, что не могут перечить Вашингтону. Получается, американцы могут безнаказанно убивать кого угодно, могут пренебречь всеми конвенциями и договоренностями, обогащаться на крови, наплевав на элементарные нормы морали. Но хочется заверить мировых гегемонов, что такие действия не останутся без внимания. Принцип маятника никто не отменял, и в их сторону он обязательно качнется.Также надо бы предостеречь от необдуманных поступков и украинских прихвостней "ведущей мировой демократии". Сейчас ситуация складывается далеко не в пользу Киева, и в случае применения американских комплексов против жителей Республик мы будем иметь полное моральное право жестко пресечь безумные кровавые планы украинской партии войны. И нам есть что противопоставить и "Джавелинам", и другим видам вооружений. На каждое присланное заокеанскими подстрекателями копье у нас найдется свой хорошо наточенный топор.Украинский военный, помни: если противник в зоне досягаемости - ты тоже в ней.ВОРЫ НА МОСТУИстория с восстановлением моста через Северский Донец в районе КПВВ "Станица Луганская" на этой неделе получила продолжение. И нельзя сказать, что это продолжение было неожиданным: украинская прокуратура озвучила то, что всем было ясно с самого начала, - на ремонте моста были украдены большие деньги.Когда только Киев под нажимом Республики согласился восстановить им же разрушенный пролет моста, в "незалэжной" сообщали о выделении на строительство просто баснословных для такого объекта сумм. На Украине о явном завышении стоимости работ молчали, в то время как специалисты в ЛНР однозначно говорили о том, что большая часть денег будет разграблена и осядет в карманах чиновников.С началом строительства предположения о "распиле" моста стали получать свое подтверждения. Набранные по объявлению низкоквалифицированные "мостостроители" и невнятного качества строительные материалы абсолютно не соответствовали заявленным Киевом критериям, тогда как по сметам можно было сделать вывод о том, что работали как минимум сотрудники какого-нибудь крупного европейского строительного подрядчика. Надежность конструкции, которая была установлена, до сих пор вызывает сомнения, поскольку помимо несоблюдения строительных норм в целом подрядчики банально воровали арматуру и цемент. Но пока мост строился, а затем и скомкано "открывался" преЗедентом, украинские власти и СМИ молчали в тряпочку, лишь иногда огрызаясь в духе "вы все врете".Теперь же те же власти и пропагандисты словно позабыли все это и сами начали раскручивать тему коррупции при строительстве моста у Станицы. Прокуратура предъявила подозрение начальнику одного из управлений "Луганской ОГА", который курировал работы на мосту, сочтя его действия служебной халатностью, повлекшей тяжкие последствия. По самым скромным подсчетам чинуша завысил стоимость работ более чем на 3,3 млн гривен, которые затем ушли в карман ему и его подельникам. Санкция инкриминируемой махинатору статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, однако, скорее всего, чиновнику хватит украденных средств не только на то, чтобы откупиться, но и оставить себе "немалую толику".Вот так и живут в "европейском государстве": чиновники воруют, делятся с правоохранителями, а обычные граждане продолжают нищать.ШАТКОЕ КРЕСЛО ПРЕЗИДЕНТАВ начале этой недели с небольшим промежутком на украинских информресурсах появились две топовые новости. Первая – о катастрофическом падении рейтинга действующего преЗЕдента, вторая – о том, что уже в ближайшее время нужно ждать нападения на Украину со стороны России. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть взаимосвязь между этими новостями.Результаты опроса, проведенного в конце прошлого месяца Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют о том, что доля украинцев, одобряющих действия президента Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%. Впервые за время пребывания преЗедента у власти количество граждан, не одобряющих его действия и заявления, превысило количество одобряющих.Обвал популярности бывшего шоумена был ожидаем, поскольку за год он лишь пытался понравиться всем, а каких-либо реальных успехов не добился. Более того, разношерстная и наспех сформированная команда Зеленского своими непрофессиональными действиями усугубила и до этого не ахти какую ситуацию в стране. Экономика рухнула, промышленность практически уничтожена, малый и средний бизнес еле-еле сводят концы с концами, не говоря уже об обычных гражданах. В добавок ко всему в партии Порошенко уже в открытую заявили о необходимости смены власти в стране. Петр Алексеевич уже назначил в свой избирательный штаб Турчинова и подтягивает к себе бывших майдановцев.В такой ситуации, когда кресло президента зашаталось у Зеленского под... ногами и нужно было срочно что-то предпринимать, имиджмейкеры комика не придумали ничего лучше, чем достать из нафталина методичку времен предшественника Владимира Александровича и начать трубить о российской агрессии. Так они попытались убить сразу двух зайцев: сплотить всех вокруг мнимой угрозы и вытеснить из информпространства новость о непопулярности президента высосанной из пальца сенсацией о готовящемся ужасном вторжении. Следует отметить, что старания горе-специалистов оказались такими же корявыми, как и все, что они делали до этого: даже укропропаганда высмеяла жалкие потуги пропреЗедентских пиарастов.Не исключаю, что мы скоро будем наблюдать соревнования по украинской борьбе без правил за кресло президента.БОЛЬ КОНДРАШЕВКИЖители ЛНР 2 июля вспоминали очередную трагическую дату. В этот день шесть лет назад украинская авиация нанесла авиаудар по поселку Старая Кондрашевка в Станице Луганской. Целями атаки стали жилые дома и мирные люди. Одна из улиц посёлка, на которой не было блокпостов и бойцов ополчения, была стерта с лица земли кассетными боеприпасами. Результатом украинской агрессии стали 12 обгоревших, разорванных тел мирных жителей, в числе которых пятилетний ребенок и беременная женщина, десятки людей были ранены. Кровавые преступники Порошенко, Турчинов и их соратники однозначно осознавали всю тяжесть преступления, которое они совершали. За подобного рода действия, согласно международного права, военных преступников Украины должны были наказать самым строгим образом, но увы, правосудие еще не свершилось.Сейчас Станица Луганская находится под украинской оккупацией. Местные жители, очевидцы тех страшных событий, до сих пор помнят, как с ними поступила Украина. Сложно представить, как чувствуют себя эти люди, которые до сих пор вынуждены терпеть так называемых освободителей, которые убивали их близких и знакомых. Они ежедневно смотрят на агитационные плакаты, где "Донбасс - цэ Украина", и слушают по радио и ТВ бредни о российской агрессии. Неужели украинские пропагандисты думают, что они смогут переубедить этих людей и навязать им свое мнение? Ведь эти люди своими глазами видели, что на самом деле происходило, что никаких российских войск там не было и в помине, а убивали как раз те, кто сейчас пытаются заставить выживших забыть о кровавых злодеяниях "освободителей".Это военное преступление украинской власти и украинских вооруженных формирований, которое не подпадает ни под какую амнистию и не имеет сроков давности, жители Донбасса никогда не простят и не забудут!05 июля — Луганск