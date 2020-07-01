Жилой дом получил повреждения при обстреле Голубовского со стороны ВСУ – Народная милиция

Жилой дом получил повреждения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ подведомственного Кировску поселка Голубовское. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции.

"В результате вооруженной провокации, устроенной вчера боевиками 93-й бригады (ВСУ) под командованием военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского, обстрелу из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета подвергся населенный пункт Голубовское, в результате чего получил повреждение жилой дом, расположенный по адресу: улица Юбилейная, дом 61", - говорится в сообщении.

В Народной милиции отметили, что "материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады вооруженных формирований Украины Брыжинского".

Ранее в результате обстрела киевскими силовиками Голубовского получила ранения мирная жительница.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июля — Луганск