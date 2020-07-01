ВСУ использовало прокуратуру для создания фейков о минировании Золотого - Народная милиция

Командование так называемой операции объединенных сил задействовало прокуратуру "Луганской области" для распространения ложной информации о якобы имевшем место минировании Народной милицией ЛНР района Золотого. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

"В зоне ответственности 30 омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ сотрудники 74-го Центра ИПсО (информационно-психологических операций) приступили к подготовке видеоматериалов о принадлежности якобы найденных при разминировании боеприпасов подразделениям Народной милиции Республики", - говорится в сообщении.

Один из таких материалов, размещенный на сайте прокуратуры "Луганской области", "демонстрирует обнаружение в районе Золотого-4 запрещенных мин ПМН-2, якобы установленных военнослужащими Народной милиции зимой 2020 года".

"На представленных фото видно, как трое сотрудников прокуратуры бесстрашно перекладывают "не извлекаемые" мины в картонную коробку, при этом номер партии не демонстрируется, да и мины абсолютно чистые, что не скажешь о пролежавших полгода в земле смертоносных украинских боеприпасах", - рассказали в Народной милиции.

В оборонном ведомстве Республики пояснили, что "подобными "находками" украинское командование рассчитывает убедить (Специальную мониторинговую) миссию ОБСЕ и население в якобы активном разминировании подконтрольных территорий и переложить на Народную милицию ответственность за небоевые потери среди подчиненных".

"Следует отметить, что миссия ОБСЕ неоднократно отмечала наличие в подразделениях ВСУ ящиков с запрещенными международными конвенциями противопехотными минами, таких как ПМН-2, которые не имеют механизмов самоликвидации и подлежат разминированию только методом подрыва с использованием накладного заряда", - напомнили в Народной милиции.

Оборонное ведомство Республики призвало жителей подконтрольных Киеву территорий быть осторожными, так как военнослужащие ВСУ, в частности из состава 25-й, 30-й и 39-й бригад, продолжают устанавливать мины в зоне ответственности своих соединений.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июля — Луганск