Жители Новотошковского не дали ВСУ разместить бронетехнику у школы - Народная милиция

Жители села Новотошковское заставили киевских силовиков отказаться от планов разместить бронетехнику на территории школы. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Инцидент произошел поздним вечером 3 июля, когда "боевики 93-й бригады (ВСУ) попытались спрятать в сквере закрытой на каникулы школы № 10 две боевые машины пехоты".

Сторож школы "вступил в словесную перепалку с военными с целью прогнать их с охраняемого объекта". В течение 15 минут поддержать охранника учебного заведения пришли более двух десятков жителей прилегающей к школьной территории улицы Садовая.

"Прибывший на место стихийного митинга наряд полиции во главе со старшим лейтенантом Чернышом подтвердил жителям законность действий военных. Однако, с учетом поднятого шума, боевики ВСУ были вынуждены покинуть территорию школы", - рассказали в Народной милиции.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что "данный случай подтверждает готовность населения Украины отстаивать свои права в условиях произвола военных и преступного бездействия правоохранителей".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 июля — Луганск