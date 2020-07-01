Россия уверена, что Турция не продаст С-400 в США: в китайском Sohu приведены доводы

В китайском издании Sohu вышел материал, в котором автор рассуждает об инициативе одного из американских сенаторов по поводу возможного выкупа российских комплексов С-400 «Триумф» у Турции. Напомним, что ранее российские ответственные лица отмечали, что такая перепродажа невозможна, и что Россия может ввести санкции.Автор в китайском «Соху» Ч.Чанфэн пишет, что «Россия так уверена в том, что Турция не перепродаст приобретённые С-400 американцам». И далее пытается разобраться, откуда у России такая уверенность.Автор пишет, что российские специалисты обучают турецких военнослужащих эксплуатации зенитного ракетного комплекса – на территории Турции.И Турция попадает в странную ситуацию – либо, продавая С-400 американцам, бросать дело, не доведя обучение своих военнослужащих до конца, либо доводить учебный курс до логического завершения и уже после продавать ЗРК С-400 американцам. Оба этих варианта выглядят нелепо в первую очередь для самой Турции.Мало того, нет никакой гарантии для Анкары в том, что США «удовлетворятся» одним требованием. Если Реджеп Эрдоган пойдёт на уступки в отношении С-400, то давление на него со стороны США будет только нарастать, вдобавок отношения с Россией сведутся совсем на другой уровень - куда более низкий.А учитывая тот факт, что всего несколько лет назад Эрдоган мог стать жертвой поддержанного США госпереворота, причём помогла Эрдогану тогда именно Россия, президент Турции явно не испытывает большого доверия к Соединённым Штатам.источник