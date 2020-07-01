Синоптики прогнозируют днем 6 июля в ЛНР до 39 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 6 июля будет колебаться от 19 градусов выше нуля ночью до 39 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 5 июля до 21:00 6 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 34-39 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 19-21 градус выше нуля, днем – 37-39 градусов жары.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса ночью и 37-39 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 21-23 градусов тепла ночью до плюс 36-38 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 7-8 июля ожидается переменная облачность, без осадков, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса, днем до 40 градусов жары.

05 июля — Луганск