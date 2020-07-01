Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.Ранее пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен и гонщик "Феррари" Шарль Леклер заявили, что не будут вставать на колено. Кроме них и Квята на колено не встали Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.Гонка Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, проходит в воскресенье при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что многие пилоты в разной форме выразят солидарность с борьбой с расизмом. Отмечалось, что минимум четверть из 20 пилотов не намерены преклонять колено.источник