В Луганске упростили выдачу разрешений на отдых на берегу Северского Донца



Об этом сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности.

«В связи с увеличением количества граждан, желающих получить разрешения на въезд (нахождение) в пограничную зону с целью отдыха, проведения досуга (рыбалка и тому подобное) на берегу пограничной реки Северский Донец, МГБ принято решение о выдаче одноразовых разрешений в упрощенном порядке на срок, не превышающий 30 суток, для граждан, следующих в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении.

С июля 2020 года для получения разового разрешения на въезд в пограничную зону, установленную на берегу Северского Донца, достаточно направить письменное уведомление в виде заявления установленной формы на электронный адрес: [email protected] . Заявка на получение разрешения должна подаваться не менее чем за три рабочих дня.

В ведомстве обратили внимание, что в этом случае разрешение в письменном виде не выдается — оно считается полученным при подтверждении о получении уведомления.

Для въезда в пограничную зону на срок, превышающий 30 суток, необходимо получить разрешение согласно ранее установленному порядку, подчеркнули в Министерстве.

Также остается прежним порядок получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в пределах пограничной зоны. Удобный город - Сегодня, 21:34 28 МГБ упростило выдачу разрешений на въезд в пограничную зону у Северского Донца с целью отдыха и проведения досуга на срок до 30 дней.Об этом сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности.«В связи с увеличением количества граждан, желающих получить разрешения на въезд (нахождение) в пограничную зону с целью отдыха, проведения досуга (рыбалка и тому подобное) на берегу пограничной реки Северский Донец, МГБ принято решение о выдаче одноразовых разрешений в упрощенном порядке на срок, не превышающий 30 суток, для граждан, следующих в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении.С июля 2020 года для получения разового разрешения на въезд в пограничную зону, установленную на берегу Северского Донца, достаточно направить письменное уведомление в виде заявления установленной формы на электронный адрес:. Заявка на получение разрешения должна подаваться не менее чем за три рабочих дня.В ведомстве обратили внимание, что в этом случае разрешение в письменном виде не выдается — оно считается полученным при подтверждении о получении уведомления.Для въезда в пограничную зону на срок, превышающий 30 суток, необходимо получить разрешение согласно ранее установленному порядку, подчеркнули в Министерстве.Также остается прежним порядок получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в пределах пограничной зоны. Удобный город - Сегодня, 21:34 28

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