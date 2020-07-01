Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Для жителей Луганска в Крыму отменена 14-дневная обсервация. Но есть одно важное условие

robot Сегодня, 21:458Новости
Для жителей Луганска в Крыму отменена 14-дневная обсервация. Но есть одно важное условие
Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом отменил обязательную 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора для прибывающих на полуостров жителей ЛНР и ДНР, имеющих российское гражданство.
Об этом сообщается на сайте Правительства Республики Крым.
В соответствии с документом, из числа категорий лиц, которые после прибытия в Крым обязаны «соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора», исключены граждане Российской Федерации, «постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при наличии паспорта гражданина Российской Федерации». Новости в Мире - Сегодня, 21:19 73

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: