Для жителей Луганска в Крыму отменена 14-дневная обсервация. Но есть одно важное условие



Об этом сообщается на сайте Правительства Республики Крым.

В соответствии с документом, из числа категорий лиц, которые после прибытия в Крым обязаны «соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора», исключены граждане Российской Федерации, «постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при наличии паспорта гражданина Российской Федерации». Новости в Мире - Сегодня, 21:19 73 Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом отменил обязательную 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора для прибывающих на полуостров жителей ЛНР и ДНР, имеющих российское гражданство.Об этом сообщается на сайте Правительства Республики Крым.В соответствии с документом, из числа категорий лиц, которые после прибытия в Крым обязаны «соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора», исключены граждане Российской Федерации, «постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при наличии паспорта гражданина Российской Федерации». Новости в Мире - Сегодня, 21:19 73

Метки: {keywords}