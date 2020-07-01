Жители Голубовского бросают свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ (ФОТО)

Жители подведомственного Кировску поселка Голубовский бросают свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом ЛИЦ сообщила заведующая сектором по обеспечению жизнедеятельности поселка Алла Ключкова."Украинские каратели продолжают уничтожение поселка практически круглосуточно. Особенно в течение этой недели очень жестко, - констатировала она. - Улицы Артема уже практически нет, люди выехали на другие улицы, кто в Кировск уехал. Теперь вот очень страдает улица Шевченко, улица Юбилейная, Совхозная".Сегодня сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия очередного обстрела Голубовского со стороны ВСУ. Ранее в результате обстрела киевскими силовиками Голубовского получила ранения мирная жительница."Здесь (в поселке) нет военных, все это прекрасно знают, просто идет целенаправленное уничтожение жителей. Стреляют украинские военные не прицельно, поэтому никто в поселке не чувствует себя в безопасности", - рассказала Ключкова.Она сообщила, что оставшимся в Голубовском жителям приходится прятаться от обстрелов в подвалах своих домов."Люди укрываются в подвалах. Утром, пока еще тихо, выбирают время, чтобы сходить в магазин, ходят перебежками, потому что работают снайперы, по пути прячутся, где приходится, чтобы пережить этот обстрел", - описала завсектором обеспечения обычный день в поселке.Жительница одного из обстрелянных домов Эмилия показала подвал, в котором укрывается от обстрелов."Боимся, стреляют. Как только что - то сразу в погреб прячемся. Там для нас все уже есть: одеяло, вода, подушки, свет, - рассказала она. - Мне уже все (имущество) в 2014 году разбили, пришлось все снова восстанавливать, и вот снова (обстреливают)".Житель поселка Владислав сообщил, что его дом киевские силовики в текущем году обстреливают уже во второй раз."Это с самого начала они ведут целенаправленный огонь. Они же видят, что тут дома, что тут не степь. Когда зимой, когда деревья без листьев, они ж там просматривают. Я, когда мусор выношу, знаю, что на меня могут смотреть (киевские силовики) либо в бинокль, либо в прицел", - сказал он.Владислав рассказал, что из-за постоянных обстрелов в июне в поселке перестали появляться патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые еще весной не только приезжали для фиксации последствий обстрелов, но и практически ежедневно дежурили в населенном пункте."Я раньше иду - они (патруль СММ) стоят. В последнее время я их не вижу. Раньше приезжали, были там в центре (поселка). Я хожу в магазин и часто их там видел, а сейчас их нет. Может я, конечно, не в то время хожу", - сказал он.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".05 июля — Голубовское