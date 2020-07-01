Провалившие фейк пропагандисты ВСУ обратились за помощью к журналистам – Народная милиция

Пропагандисты ВСУ, провалившие распространение фейков о минировании Народной милицией ЛНР района Золотого, обратились за помощью к специалистам одного из украинских телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Республики.

Там отметили, что после неудачной попытки пропагандистов из 74-го центра информационно-психологических операций распространить информацию, дискредитирующую Народную милицию, командующий так называемой операции объединенных сил генерал Владимир Кравченко отдал распоряжение усилить качество подготовки подобных материалов.

"Для оказания профессиональной помощи горе-пропагандистам противника приглашены специалисты телеканала "ICTV", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Республики.

Также в Народной милиции рассказали, что в зонах ответственности 25-й, 30-й и 93-й бригад ВСУ показное разминирование освещают съемочные группы телеканалов "1+1" и "5 канал".

"В связи с тем, что подобные демонстративные действия никак не влияют на стабильно высокий уровень минной опасности, призываем жителей прифронтовых районов Украины сохранять осторожность при передвижении", - добавили в пресс-службе.

Там также напомнили, что, "по официальным данным украинской стороны, с начала конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах, установленных украинскими карателями, погибло свыше тысячи гражданских лиц и более полутора тысяч получили ранения".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 июля — Луганск