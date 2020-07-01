ВСУ направили в район Счастья два ПТРК для уничтожения камер ОБСЕ – Народная милиция

Командование штаба "операции объединенных сил" ("ООС") направило в район Счастья два противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) "Стугна-П" для уничтожения камер наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"По данным из штаба "ООС", командование признало, что ПТРК является эффективным и безнаказанным способом уничтожения видеокамер миссии ОБСЕ, для чего в распоряжение 2-го батальона 25-й бригады в районе Счастья дополнительно выделено две единицы комплекса "Стугна-П", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что командование "ООС" провело проверку в одной из бригад ВСУ по факту уничтожения камеры ОБСЕ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 июля — Луганск