Пользователи соцсетей высмеяли украинский буксир "Яны Капу" из-за неудачной игры шрифтами

Снимок украинского буксира "Яны Капу", сделанный в Одессе во время празднования Дня ВМС Украины, дал повод для насмешек пользователями Сети. Комментаторы обратили внимание на баннер с названием судна, где красуется надпись "Тяни Капут".Имя корабля изменилось, когда дизайнеры в порыве вдохновения разместили в начале и конце два крымско-татарских символа - "тамги". Эффект превзошел все ожидания.Судно "Яны Капу" не так давно вернулось в строй после участия в провокации с попыткой прорыва Керченского пролива. Раньше буксир назывался "Красноперекопск", но на волне "декоммунизации" было переименовано в "Яны Капу" ("Новые ворота").Пользователи отмечают, что название "Тяни Капут" весьма символично для буксира, который сдался в плен без боя в ходе провокации у Керченского пролива.ФБА «Экономика сегодня»Владимир Гусе