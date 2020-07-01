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Синоптики прогнозируют днем 7 июля повышение температуры до 40 градусов жары

root Сегодня, 15:000Новости
Синоптики прогнозируют днем 7 июля повышение температуры до 40 градусов жары
Температура воздуха днем 7 июля в Луганске и местами на территории ЛНР достигнет 40 градусов жары. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Днем 7 июля в Луганске и местами по территории Республики ожидается сильная жара - температура воздуха достигнет +40 градусов", - предупреждают синоптики.
Напомним, что повышение температуры окружающей среды до такого уровня относится к стихийным гидрометеорологическим явлениям.
Врачи отмечают, что в условиях высокой температуры окружающей среды количество пациентов, поступающих в предынфарктном состоянии, увеличивается.
Во избежание заболеваний, связанных с перегревом на производстве, медики рекомендуют работодателям и работникам придерживаться особых правил безопасности труда.
06 июля — Луганск

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