Киев направит в зону "ООС" более 650 неопытных лейтенантов – Народная милиция

Украинское командование из-за низкого уровня укомплектованности частей и подразделений ВСУ направит в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") более 650 выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Украинское военное командование готовится доукомплектовать бригады ВСУ выпускниками Национальной академии сухопутных войск (имени гетмана Петра Сагайдачного), число которых в 2020 году составило 654 лейтенанта. При их равномерном распределении между подразделениями ВСУ процент укомплектованности соединений офицерским составом повысится до 48% ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что по прибытию к месту службы лейтенанты будут поставлены перед выбором: "добровольно" отправиться в зону "ООС" или получить "волчий билет" – подобная схема широко применяется во всех соединениях ВСУ и является основным фактором удержания военнослужащих в рядах ВСУ".

"Данные изменения не улучшат качество прохождения службы в украинских подразделениях, но позволят на один-два месяца перекрыть статистику увольнений, гибели, травматизма и дезертирства среди личного состава ВСУ. При этом для командиров подразделений в зоне "ООС" лейтенанты представляют интерес не как боевая единица, а как возможность повесить недостачу похищенного вооружения и военного имущества на неопытного офицера", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Пресс-служба добавила, что из 22 лейтенантов ВСУ 2019 года выпуска, направленных для прохождения службы в подразделениях оперативно-тактической группировки ВСУ "Север", осталось 16 человек: "троих больше нет в живых по различным причинам, двое находятся под следствием и один числится самовольно оставившим часть".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что военные комиссариаты из-за низкого уровня укомплектованности 25-й бригады ВСУ призывают на службу судимых, а также состоящих на учете в наркологических и психдиспансерах.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 июля — Луганск