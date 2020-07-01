КПВВ «Еленовка» возобновит работу с 7 июля
С 7 июля намерены открыть контрольно-пропускной пункт «Еленовка» в Донецкой области. Об этом сообщается в СМИ и соцсетях.
Отмечается, что с 7 июля КПВВ «Еленовка» может начать работу для пропуска граждан на въезд и выезд. При этом жителей ОРДО будут «пропускать по спискам, согласованным с оперштабом по Covid-19». Выехать же с территории ДНР смогут те, кто имеет регистрацию места жительства на подконтрольной территории Украины.
Новости Донецка - Сегодня, 14:21 364
Отмечается, что с 7 июля КПВВ «Еленовка» может начать работу для пропуска граждан на въезд и выезд. При этом жителей ОРДО будут «пропускать по спискам, согласованным с оперштабом по Covid-19». Выехать же с территории ДНР смогут те, кто имеет регистрацию места жительства на подконтрольной территории Украины.
Новости Донецка - Сегодня, 14:21 364
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