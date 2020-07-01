Синоптики прогнозируют ослабление жары в ЛНР с 9 июля

Синоптики Центра гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР прогнозируют ослабление жары в Республике с 9 июля. Об этом сообщил ЦГМ.

"Ослабление жары жителям нашего региона следует ожидать с 9 июля. После прохождения холодного атмосферного фронта в Республику начнет поступать более прохладный умеренный воздух, который понизит температурный фон на 8-10 градусов", - говорится в сообщении.

В ЦГМ пояснили, что причиной жаркой погоды, установившейся в ЛНР с первых чисел июля, стало влияние малооблачного блокирующего антициклона, обеспечивающего перенос в регион сильно прогретого сухого тропического воздуха с территории Казахстана и Средней Азии. В связи с этим в период с 1 по 6 июля среднесуточные температуры воздуха в Республике превышали климатическую норму на 4-8 градусов, максимальные температуры воздуха достигали 34-39 градусов.

"Период жаркой погоды продлится до 8 июля. Максимальное усиление жары прогнозируется 7 июля, когда температура воздуха повысится до 40 градусов жары", - рассказали в Центре гидрометеорологии.

Там добавили, что абсолютный максимум дневной температуры воздуха в июле за весь период наблюдений в Луганске составил 41 градус выше нуля, он был зафиксирован 17 июля 2016 года.

Врачи отмечают, что в условиях высокой температуры окружающей среды количество пациентов, поступающих в предынфарктном состоянии, увеличивается.

Во избежание заболеваний, связанных с перегревом на производстве, медики рекомендуют работодателям и работникам придерживаться особых правил безопасности труда.

06 июля — Луганск