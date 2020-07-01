"Почта ЛНР" в июне оформила более 150 бесплатных подписок для детских соцучреждений

Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" в рамках благотворительной акции "Лучики добра!" в июне оформило более 150 бесплатных подписок для детских социальных учреждений. Об этом сообщили на предприятии."В рамках благотворительной акции "Лучики добра!" в июне 2020 года было подарено более 150 подписок на периодические детские издания в адрес детских социальных учреждений Республики", - говорится в сообщении.В "Почте ЛНР" напомнили, что в рамках акции "каждый желающий может оформить подписку на детские периодические издания или сделать благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов, самостоятельно выбрав социальное учреждение Республики из списка, предложенного операторами почтовой связи".На предприятии рассказали, что активное участие в благотворительном мероприятии приняли казаки и священнослужители Славяносербщины, организовавшие сбор помощи для интернатов и детских домов, который проводится в Свято-Троицком храме в Зимогорье и храме священномученика Владимира митрополита Киевского в поселке городского типа Родаково.Напомним, благотворительную акцию "Лучики добра!" по сбору помощи для интернатов и детских домов "Почта ЛНР" начала 1 июня.06 июля — Луганск