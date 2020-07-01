Сотрудники ЭЛУА за неделю убрали с дорог Луганска более 750 т мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю вывезли с автомагистралей Луганска более 750 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"В течение прошедшей недели вывезли с дорог Луганска 750 тонн смета, мусора и посторонних предметов", – сказал он.

Начальник предприятия проинформировал, что, помимо этого, работники ЭЛУА за неделю очистили от ила 54 колодца ливневой канализации и обновили более 4 км продольной дорожной разметки.

06 июля — Луганск