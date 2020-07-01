Лыня. Часть 4. Суп

В 2014 году охваченный гражданской войной Донбасс находился буквально в одном шаге от полноценной гуманитарной катастрофы. Сегодня мало кто знает о том, что жители Луганска, лишенные воды и света, несколько недель жили в подвалах своих домов, наспех переоборудованных в бомбоубежища.

Мало говорят и о том, что в то время голод стал некой обыденностью. Да, людям действительно нечего было есть. Особенно страдали пожилые жители охваченных войной территорий. Лишенные социальных пособий, зачастую забытые своими родственники, они реально оказались на грани голодной смерти. Именно в тот момент на территории непризнанных республик появились первые социальные столовые. Люди просто получали горячую пищу. Не боле того. Но именно это и помогло им пережить самые сложные стадии противостояния на Донбассе.