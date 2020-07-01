Налоговые поступления в I полугодии на 18% превысили показатели 2019 года – ГКНС

Налоговые поступления в бюджет Республики в I полугодии текущего года на 18% превысили показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщил Государственный комитет налогов и сборов (ГКНС) ЛНР.

"Поступления налогов и сборов за I полугодие текущего года превысили уровень аналогичного периода прошлого года на 18%", - говорится в сообщении.

По результатам проведенной работы за отчетный период обеспечен рост налоговых поступлений во все уровни бюджета и внебюджетные фонды.

В ГКНС рассказали, что по отраслям экономики прирост к уровню аналогичного периода прошлого года отмечен по строительству – на 42%, связи – на 36%, сельскохозяйственному налогу – на 29%, торговле – на 24%, угольной промышленности – на 19%, химической промышленности – на 19%, металлургии – 15%, легкой промышленности – 13%.

В ведомстве добавили, что рост объемов поступлений страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование в I полугодии составил 29% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее ГКНС сообщал, что поступления налогов и сборов в 2019 году увеличились на 12% в сравнении с 2018 годом.

06 июля — Луганск