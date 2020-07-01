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Таможенники пресекли незаконный ввоз в ЛНР косметологических препаратов на 350 тыс. руб.

Sergey Вчера, 17:3040Новости
Таможенники пресекли незаконный ввоз в ЛНР косметологических препаратов на 350 тыс. руб.


Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР пресекли незаконный ввоз в Республику незадекларированных косметологических препаратов на сумму 350 тыс. руб. Об этом сообщил пресс-центр ГТК.
Нарушить был задержан на таможенном посту "Изварино".
"При проведении досмотра ручной клади гражданина выявлено 79 упаковок косметологических препаратов, незадекларированных в установленном законодательством ЛНР порядке. В основном это продукция, предназначенная для профессионального использования в косметологии", - говорится в сообщении пресс-центра ГТК.
В ведомстве уточнили, что "по предварительной оценке сумма изъятых товаров составляет порядка 350 тыс. руб."
Согласно Таможенному кодексу ЛНР, санкция за данное правонарушение предусматривает административную ответственность в виде конфискации предметов правонарушения и штраф в размере 100% стоимости товаров.
06 июля — Луганск

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