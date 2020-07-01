Выпускники-специалисты ЛГМУ смогут продолжить обучение в ординатуре - ректор

Выпускники, закончившие специалитет в Луганском государственном медицинском университете (ЛГМУ) имени Святителя Луки, в новом учебном году смогут продолжить обучение в ординатуре. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил ректор вуза Александр Торба."В этом году, согласно закону об образовании (ЛНР), интернатура упраздняется, и в этом, 2020 году, начинается ординатура", – сказал он.Ректор проинформировал, что закончившие специалитет студенты получат диплом врача общей практики. Учеба в ординатуре будет занимать от одного года до двух лет, в зависимости от выбранной специализации."Эта практика распространена во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Мы за эти годы подготовили всю необходимую документацию, все необходимые учебные пособия, мы готовы к этому и уже в ближайшее время начнется первичная аккредитация", - добавил Торба.В Российской Федерации в 2017 году интернатуру в медицинских вузах заменили многоуровневой ординатурой. Реформа позволяет молодому специалисту после получения диплома приступить к работе в лечебном учреждении в качестве врача-лечебника и, при этом, продолжать обучение в ординатуре по выбранной узкой специализации.06 июля — Луганск