Сотрудники ГТК и МГБ изъяли в Суходольске безакцизные сигареты на сумму 1,1 млн руб.

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и МГБ ЛНР изъяли из тайника в Суходольске табачные изделия без марок акцизного налога на сумму 1,1 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр ГТК."В одном из гаражей гаражного кооператива "Волга" (в Суходольске - примечание ЛИЦ) обнаружены табачные изделия в количестве 55 картонных коробов, а именно 27 450 пачек сигарет марки Marlboro без марок акцизного налога ЛНР. Табачные изделия изъяты. По предварительной оценке общая стоимость изъятых товаров составляет 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В ГТК рассказали, что "по данному факту усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 234 "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий" Уголовного кодекса ЛНР".В 2019 году сотрудники Гостаможни изъяли у нарушителей законодательства при пересечении таможенной границы контрабандные товары на сумму свыше 136 млн руб. и 40 автомобилей.06 июля — Луганск