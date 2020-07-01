Российский Су-57 устроил в Сирии охоту и погоню за F-35?

Российский истребитель пятого поколения Су-57 успешно прошёл испытании в Сирии против «стелс»-истребителей пятого поколения F-35. По ряду данных, российский боевой самолёт был поднят с российской авиабазы «Хмеймим» во время очередных ударов по позициям иранских военных в провинции Дейр-эз-Зор и успел приблизиться к американскому самолёту на расстояние в 120 километров, успешно отработав захват цели для ракет дальнего радиуса действия до того, как американский самолёт смог успешно скрыться в воздушном пространстве соседнего Ирака, пройдя тем самым одно из важнейших испытаний.Загадочные воздушные удары по иранским военным объектам на территории Сирии действительно наносились «стелс»-истребителями, однако, на данный момент остаётся неизвестным тот факт, идёт ли речь об американских боевых самолётах или же об израильских «стелсах», поскольку и одна и вторая сторона не терпят нахождение Ирана в САР и имеют на своём вооружении эти боевые машины.Ряд мониторинговых ресурсов косвенно подтверждают, что незадолго до момента ударов по иранским военным объектам в центральной и восточной части Сирии с российской авиабазы «Хмеймим» действительно в небо поднимались боевые самолёты. Учитывая тот факт, что истребители Су-57 неоднократно принимали участие в испытаниях на территории арабской республики, специалисты полагают, что российские военные не упустили бы столь уникальную возможность и практически наверняка бы отработали погоню за F-35.Следует уточнить, что в последнее время над Сирией всё чаще стали появляться американские беспилотники, что, очевидно, связано с опасениями ВВС США, что рано или поздно Россия и вовсе может поднять в небо свои истребители и принудительно посадить американский истребитель пятого поколения прямо на одной из сирийских военных баз - риск этого очень большой.источник