Синоптики прогнозируют днем 7 июля в ЛНР до 40 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 7 июля будет колебаться от 18 градусов выше нуля ночью до 40 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 6 июля до 21:00 7 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 34-39 градусов жары, местами сильная жара – 40 градусов", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 20-22 градуса выше нуля, днем – 40 градусов жары.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 21-23 градуса ночью и 37-39 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 20-22 градусов ночью до 36-38 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 июля метеорологи отмечали в 1886 году – плюс 8,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1938 году и составляла плюс 38,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 июля – 03:47, время захода – 21:06. Продолжительность светового дня составит 17 часов 19 минут.

По предварительному прогнозу, 8 июля при прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Слабые кратковременные дожди местами пройдут и ночью 9 июля, а температура воздуха днем понизится на 8-10 градусов.

06 июля — Луганск