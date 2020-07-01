К потерям готовы: Украинский адмирал пригрозил Крыму В«НептуномВ» и всей России вЂ” войной

Чем кормят украинских флотоводцев, одному богу известно, явно не «макаронами по-флотски», от них нет такого эффекта помутнения рассудка. Вот и новый командующий боевым украинским флотом контр-адмиралАлексей Неижпапа (назначен на эту должность 11 июня нынешнего года) уже отметился выступлением с угрозами в адрес России. 44-летний адмирал, фамилию которого можно перевести на русский как «Не ешь папу» (или «голодный папа»?) заявил о том, что ВМС Украины готовятся к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией. Он также отметил, что Украина намерена «вернуть» Крым.Его предшественник на этом посту адмирал Игорь Воронченко (бывший танкист, выпускник Ташкентского танкового училища) тоже сулил России разного рода «неожиданностями». Предметом особой гордости этого «флотоводца» были, например, целых два бронекатера «Кентавр», которые должны были спустить на воду ещё два года назад (их и сейчас в составе ВМСУ всего два) и составить «достойную» конкуренцию российским катерам «Раптор». А ещё недостроенный корвет «Владимир Великий», который откровенно ржавеет на судостроительной верфи уже более десяти лет и в нынешних планах его достройка планируется на конец 2023 года, в чём сомневаются даже украинские эксперты. Ну и, естественно, Воронченко неоднократно «забирал обратно» российский Крым.В общем, ничего особо нового в риторике украинских адмиралов не появилось, Неижпапа лишь извлёк из штанин очередную наспех склёпанную «страшилку» — крылатую ракету «Нептун». Речь об украинской крылатой противокорабельной ракете Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. В середине прошлого месяца её успешно протестировали — по сообщению агентства Defense Express две ракеты успешно долетели до цели, одна на расстояние 80 километров, вторая на 110. «Нептуном» уже успел ранее «потрясти» экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который заявлял, что эта ракета «может в течение нескольких минут уничтожить Крымский мост, которым так кичится Россия». «Наши крылатые ракеты смогут уничтожить военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования», — уверял Турчинов. Всё-таки «дух Порошенко», который был мастак на всевозможные угрозы, в головах украинских военных и политиков не истребим.Сейчас за «Нептуна» взялся и флотоводец Неижпапа, в распоряжении которого нет не то что достойных кораблей, но и достаточного количества катеров. Зато появились крылатые ракеты, количество штук которых доподлинно неизвестно, но на вооружении ВМСУ она ещё точно не стоит. Грозить «стальными мускулами» Неижпапа стал из-за того, что в Киеве в очередной раз заподозрили вероятную атаку России на Херсонскую область, чтобы восстановить Северо-Крымский канал, который проходит по этой территории, и пустить днепровскую воду в Крым. Ну, точно что-то курит адмирал, который едва вступив в должность, уже готовится к кровопролитной войне. «Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — предупредил Неижпапа. В Москве, правда, о своих планах наступления ничего ещё не знают, но это не важно — главное, в Киеве осведомлены.«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса „Нептун“ позволяет его применять с материковой части Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — как-то зловеще предупредил украинский адмирал. Ранее он успел заявить, что ВМСУ намерены в 2021 году разместить на Чёрном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун». Хорошо хоть не стал говорить, что ракета долетит до Москвы, как обычно любят упоминать украинские политики при испытаниях любого своего оружия, не важно, успешными они были или нет.Не удивительно, что проведение испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун» вызвает всплеск подсчетов именно в километрах: долетит — не долетит? Другие характеристики, а тем более проблемы с самой ракетой не интересны. Сразу заметим, что на одних из испытаний «Нептун» пролетел расстояние в 280 километров (из заявленных в ТТХ 300 км), что само по себе тоже неплохой результат для крылатой ракеты, которую скорее можно назвать «украинско-советской» из-за «начинки» времен «проклятого коммунистического прошлого». Последние пуски были, как упоминалось, на более короткие дистанции. И добьет ли «Нептун» до Севастополя (а ещё попадет ли) неизвестно. Скажем от Херсона до него 242 километра по прямой, от Одессы 305 км, от Мариуполя 420 км, но не станут же комплекс размещать прямо на российской границе в Крыму, тут не «ответочка» прилетит, тут накроют ещё до запуска.Украина, которая взяла курс на перевооружение армии и модернизацию боевой техники, доставшейся в наследство от советской армии, по большому счету лишь смогла поменять названия и индексы вооружений и военной техники при незначительных изменениях их конструкции. Сложнее оказалось с инновациями в области вооружений, закупках и созданию новой техники для ВСУ. И если старая советская техника, украшенная «жовто-блокитными» флагами еще как-то держится на ходу, частично ездит и даже стреляет, то вот так называемый новодел оказался откровенной халтурой. Это касается и нового броневика, и БТРа, и пулемета, и миномета, и беспилотника, которые демонстрировали не самые лучшие боевые качества даже во время демонстрационных показов. А массово в войска так и не поступили. Апофеозом можно считать испытания корректируемой ракеты украинского производства «Ольха», при ближнем рассмотрении это «ракета похожая на 300-мм снаряд РСЗО «Смерч», ну и нынешний «Нептун» — модернизация советской противокорабельной ракеты Х-35, у которой в России сохранилось название «Уран».Можно вспомнить и про многофункциональный ракетный оперативно-тактический комплекс «Сапсан», который разрабатывается с 2006 года. Оперативно-тактический ракетный комплекс, широко разрекламированный Украиной, «Гром» разрабатывался еще с 1994 года как оперативно-тактический комплекс «Борисфен», работы в конечном итоге были прекращены и возобновились только в 2018 году. Насколько известно, на средства заказчика — Саудовской Аравии. Так что даже при благополучном исходе с испытаниями ракетного двигателя, комплекс на вооружение ВСУ вряд ли поступит. Кто платит, тот и заказывает музыку. Тоже самое, вероятно, случится и с украинской ракетой «Молния», которой просто заманивают вероятных покупателей.И вот ещё какая на Украине зародилась современная тенденция — как только «детям дают в руки спички», испытывается новое оружие, они их сразу пытаются зажечь. Ну, или, как минимум, грозят этим. Естественно в отношении России. В случае с появлением крылатой ракеты «Нептун» это видно более чем наглядно, на примере собравшегося в «поход» адмирала Неижпапы, который готов на любые человеческие жертвы не понятно из-за каких амбиций.Виктор Сокирко