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Предложено провести референдум по присоединению Донбасса к РФ

bot Сегодня, 15:4529Новости
Предложено провести референдум по присоединению Донбасса к РФ
Партия «За правду» Захара Прилепина предложила внести в Конституцию России поправку о праве присоединять к РФ любую территорию по итогам референдумов. Об этом говорится в программе политсилы, пишут «Новости Донбасса«.

Предлагается закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».

В частности, партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России самопровозглашенные ЛНР и ДНР.
Также предлагается провести референдумы о включении самопровозглашенных Приднестровской Молдавской республики, а также Абхазии и Южной Осетии. Эти регионы находятся на территории Молдовы и Грузии соответственно, но неподконтрольны властям этих стран.

Украине в партии Прилепина предлагается «общая судьба». Там считают, что «Украинское государство с таким правящим режимом Россию не устраивает».

«Наша задача состоит в дезинтеграции этого государства и добровольном вхождении украинских областей с преимущественно русскоязычным и русским населением в состав России», — подчеркивается в программе. Новости в Мире - Сегодня, 14:58 1398

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