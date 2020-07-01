Бойцы ВСУ сожгли тайник с украденными боеприпасами, чтобы скрыть улики – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ подожгли тайник с украденными ими боеприпасами с целью скрыть улики от комиссии оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север". Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"Комиссия штаба ОТГ "Север" во главе с начальником службы (ракетно-артиллерийского вооружения) РАВ группировки выявила в 3-м батальоне 25-й бригады недостачу 5 тысяч патронов калибра 5,45 мм и 60 выстрелов ВОГ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что причастные к хищению военнослужащие прятали украденные боеприпасы в тайнике в районе поселка городского типа Мироновский для последующего вывоза из зоны "ООС" и продажи.

"С целью уничтожить вещественные доказательства преступники подожгли сухую траву, возникший пожар привел к подрыву боеприпасов", - добавили в Народной милиции.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 июля — Луганск