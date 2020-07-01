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Комиссия оштрафовала более 200 нарушивших требования ЧСПК работников торговли Луганска

root Сегодня, 16:0026Новости
Комиссия оштрафовала более 200 нарушивших требования ЧСПК работников торговли Луганска


Созданная в Луганске комиссия по соблюдению требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР составила более 200 протоколов на нарушивших правила работы работников сферы торговли столицы Республики. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.
Он рассказал, что комиссия в составе сотрудников городской администрации, МВД ЛНР и Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции провела "рейды по крупным торговым сетям города, на всех нарушителей требований ЧСПК были составлены административные протоколы, на сегодняшний день таких протоколов составлено более 200".
Начальник управления добавил, что в течение текущей и следующей недель подобные проверки будут проведиться на предприятиях общественного питания.
Он призвал работников сферы торговли неукоснительно соблюдать требования ЧСПК.
Напомним, что ЧСПК с 13 мая возобновила работу рынков и торговых комплексов, в связи с чем власти ЛНР ужесточили контроль за бизнесом в Республике.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 11,4 млн, из них более 535 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 532 случая заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
07 июля — Луганск

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