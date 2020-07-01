Ситуация с коронавирусом в Луганске является контролируемой и управляемой – СЭС

Ситуация с коронавирусом в Луганске является контролируемой и управляемой. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил исполняющий обязанности главного санитарного врача города Спартак Гаврик."Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Луганске является контролируемой и управляемой. Мы еженедельно регистрируем единичные случаи заболевания, каждый случай заболевания детально расследуется с определением круга контактных лиц", - сказал он.И.о. главврача отметил, что в Луганске проводится "большая организационная, профилактическая и противоэпидемическая работа". В частности, специалисты СЭС осуществляют мониторинг заболеваемости ОРВИ "в разрезе социально-возрастных групп" и контролируют соблюдение горожанами масочного и дезинфекционного режимов.Кроме того, в столице Республики регулярно дезинфицируются городской транспорт и остановочные комплексы.Гаврик призвал луганчан соблюдать меры предосторожности для защиты от коронавируса."Эти меры достаточно просты: избегать массового скопления людей и контакта с заболевшими, проветривать помещение, проводить влажную уборку. Следует как можно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами, особенно после контакта с предметами общего пользования, к которым относятся денежные купюры, дверные ручки и поручни", - перечислил рекомендации он.И.о. главврача акцентировал внимание на том, что лицам, осуществляющим деятельность в замкнутом пространстве, необходимо соблюдать масочный режим."Эти простые советы помогут населению избежать заболевания коронавирусной инфекцией", - заключил Гаврик.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 11,4 млн, из них более 535 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 532 случая заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.07 июля — Луганск