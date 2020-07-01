Предприниматели, работающие в Луганской области могут получить финансовую помощь для сохранения существующих рабочих мест и поддержки работы бизнеса



Как сообщает пресс-служба организации, DRC-DDG начинает новый этап «Программы экономического развития восточной Украины». Он предусматривает поддержку бизнеса в условиях текущей эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и введением карантина. Программу поддерживает Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC), а также Департамент международного развития Великобритании (DFID).

Участникам будет предоставляться помощь (до $ 5000) для сохранения существующих рабочих мест и поддержки работы бизнеса. Стать участником программы могут предприниматели, работающие в Донецкой и Луганской областях.

Среди требований, в частности, есть детальный бизнес-план и четкое понимание схемы реализации идеи. Полученные средства должны помочь бизнесу продержаться, если будет новая волна карантина. Подать заявку и ознакомиться с критериями отбора можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/sme-covid

Напомним, Датский совет по делам беженцев — Датская группа по разминированию — неправительственная общественная организация, которая ставит целью предоставление защиты пострадавшим от конфликта, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также помощь в поиске долгосрочных решений проблем ВПО. DRC-DDG предоставляет такую ??помощь в Украине с 2014 года. Новости Региона - Сегодня, 14:47 166 Датский Совет по делам беженцев — Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) объявили новый грантовый конкурс для предпринимателей. Размер индивидуальной поддержки — до $5000.Как сообщает пресс-служба организации, DRC-DDG начинает новый этап «Программы экономического развития восточной Украины». Он предусматривает поддержку бизнеса в условиях текущей эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и введением карантина. Программу поддерживает Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC), а также Департамент международного развития Великобритании (DFID).Участникам будет предоставляться помощь (до $ 5000) для сохранения существующих рабочих мест и поддержки работы бизнеса. Стать участником программы могут предприниматели, работающие в Донецкой и Луганской областях.Среди требований, в частности, есть детальный бизнес-план и четкое понимание схемы реализации идеи. Полученные средства должны помочь бизнесу продержаться, если будет новая волна карантина. Подать заявку и ознакомиться с критериями отбора можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/sme-covidНапомним, Датский совет по делам беженцев — Датская группа по разминированию — неправительственная общественная организация, которая ставит целью предоставление защиты пострадавшим от конфликта, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также помощь в поиске долгосрочных решений проблем ВПО. DRC-DDG предоставляет такую ??помощь в Украине с 2014 года. Новости Региона - Сегодня, 14:47 166

Метки: {keywords}