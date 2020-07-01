Стало известно, кого пропустят на выезд из ОРДО через КПП «Еленовка»



«Позвонили на 45 045 (телефон местного «межведомственного штаба»). Говорят, что справка переселенца не подходит, только прописка», — сообщил местный житель.

Более того, дончане отмечают, что даже если в одной семье у ее членов разные прописки, через КПП выпустят только тех, кто имеет прописку «в Украине».

«Звонила в «погранслужбу» «ДНР». Если едет семья, у которой разные прописки («ДНР» и Украины), то пропустят только того, у кого украинская прописка. На аргументы, что мы муж и жена, есть свидетельство о браке, что ребенок записан на отца, сказали: «Идите в штаб и просите разрешение. Без разрешения не выпустим», — пожаловалась дончанка.





«Пограничники на посту сказали, пропустят только по украинской прописке в паспорте», — добавил другой пользователь.

