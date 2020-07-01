Стало известно, кого пропустят на выезд из ОРДО через КПП «Еленовка»
На КПП «Еленовка» ожидается, что, сегодня, 7 июля, будет осуществляться пропуск граждан на выезд из ОРДО, однако это будет доступно лишь тем, кто имеет прописку на подконтрольных украинскому правительству территориях.
Об этом сообщают люди, уже прибывшие на блокпост, со ссылкой на местных правоохранителей.
«Позвонили на 45 045 (телефон местного «межведомственного штаба»). Говорят, что справка переселенца не подходит, только прописка», — сообщил местный житель.
Более того, дончане отмечают, что даже если в одной семье у ее членов разные прописки, через КПП выпустят только тех, кто имеет прописку «в Украине».
«Звонила в «погранслужбу» «ДНР». Если едет семья, у которой разные прописки («ДНР» и Украины), то пропустят только того, у кого украинская прописка. На аргументы, что мы муж и жена, есть свидетельство о браке, что ребенок записан на отца, сказали: «Идите в штаб и просите разрешение. Без разрешения не выпустим», — пожаловалась дончанка.
Эту же информацию подтверждают «пограничники», стоящие на КПП.
«Пограничники на посту сказали, пропустят только по украинской прописке в паспорте», — добавил другой пользователь.
В то же время некоторые комментаторы отмечают, что им «пограничники» еще не говорили точно о возможности выехать для переселенцев. По словам некоторых «пограничников», у них «еще нет никакого приказа».
Новости Донецка - Сегодня, 10:49 747
Об этом сообщают люди, уже прибывшие на блокпост, со ссылкой на местных правоохранителей.
«Позвонили на 45 045 (телефон местного «межведомственного штаба»). Говорят, что справка переселенца не подходит, только прописка», — сообщил местный житель.
Более того, дончане отмечают, что даже если в одной семье у ее членов разные прописки, через КПП выпустят только тех, кто имеет прописку «в Украине».
«Звонила в «погранслужбу» «ДНР». Если едет семья, у которой разные прописки («ДНР» и Украины), то пропустят только того, у кого украинская прописка. На аргументы, что мы муж и жена, есть свидетельство о браке, что ребенок записан на отца, сказали: «Идите в штаб и просите разрешение. Без разрешения не выпустим», — пожаловалась дончанка.
Эту же информацию подтверждают «пограничники», стоящие на КПП.
«Пограничники на посту сказали, пропустят только по украинской прописке в паспорте», — добавил другой пользователь.
В то же время некоторые комментаторы отмечают, что им «пограничники» еще не говорили точно о возможности выехать для переселенцев. По словам некоторых «пограничников», у них «еще нет никакого приказа».
Новости Донецка - Сегодня, 10:49 747
Метки: {keywords}