Зачем Эрдогану мечеть в Святой Софии

Вчера Кремль устами Дмитрия Пескова обозначил свою позицию о возможном превращении собора Святой Софии в мечеть. Москва считает решение Анкары внутренним делом Турции, но надеется, что турецкие власти учтут «сакральную, духовную ценность» этой святыни.Мне кажется, не учтут. Но чтобы понять причины, побудившие Реджепа Тайипа Эрдогана инициировать этот процесс, придется углубиться в историю. Поделюсь тем, что знаю из бесед со знакомыми тюркологами.В 1988 году президент Тургут Озал издал книгу «Турция в Европе». Согласно его теории, все цивилизации, которые когда-либо жили в Малой Азии, начиная с хеттов и заканчивая Византийской империей, — турецкое культурно-историческое наследие. Школьникам рассказывают, что Аристотель и Гомер — часть этого наследия, предки современных турок.Помнится, когда я впервые об этом услышал, то испытал легкое замешательство, как, возможно, и некоторые из вас. Неужели они действительно так считают? Это же просто смешно!Но это правда.Кто такие турки, в России было известно еще в XIX веке. Вот что сказано в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона:«Первоначальная масса турок, вторгшихся в Малую Азию и на Балканский полуостров, в дальнейшем периоде своего существования, не получая никакого нового притока из среды других тюркских народов, благодаря беспрерывным войнам постепенно уменьшалась в своей численности и вынуждена была включать в свой состав насильно отуреченные ими народности: греков, армян, славян, арабов, курдов, эфиопов и т. д. Еще при сельджуках масса греков-христиан стали ренегатами, а при Османидах массовые насильственные обращения, образование из христианской молодежи корпусов янычаров, многоженство, наполнявшее гаремы турок красавицами самых различных стран и рас, рабство, введшее в дома турок эфиопский элемент, наконец, обычай изгнания плода — все это постепенно уменьшило тюркский элемент и способствовало нарастанию элементов чуждых».Антропологически в современных турках собственно тюркского элемента — 2–3 процента. В жителях Стамбула и вообще западной части страны течет, в основном, славянская и греческая кровь, у жителей юга больше греческой и арабской, у восточных турок — армянской и курдской.То есть современные турки — это потомки жителей православной Византийской (Ромейской) империи, принявших ислам.Православные византийские императоры считали себя преемниками Цезаря, Августа и Диоклетиана, хотя те были язычниками. Так почему потомки жителей Византии, сотни лет живущие на одних и тех же землях и тоже сменившие веру, не могут считать себя потомками римлян и древних греков?Имеют право.Константинополь для мусульман-неофитов — греков, сербов, болгар, армян, арабов и т.д. примерно двести лет оставался их древней столицей, упорствующей в ошибочной вере — христианстве. И когда он все-таки был взят, султан Мехмед II первым делом распорядился превратить собор Святой Софии в мечеть. А сам к своему титулу добавил «Цезарь Рима», и эта добавка продержалась у османских султанов до 1918 года.200-тысячный Константинополь в 1453 году, замечу, был населен теми же греками, сербами, болгарами, армянами, арабами и т.д., которые его осаждали и в конце концов захватили.На мой взгляд, минареты вокруг тысячелетнего православного храма — это не глумление над христианством, не трофей османов, как выразился недавно один известный политолог. Это символ окончательной победы ислама в Византийской империи.Нет ничего удивительного в убежденности современных турок в том, что собор Святой Софии в VI веке построили их предки. Это чистая правда.Именно поэтому Анкара в ответ на протесты, доносящиеся со всего света, заявляет, что превращение храма в мечеть — внутреннее дело Турции. Полагаю, Реджеп Тайип Эрдоган в точности так же, как и Владимир Путин, озабочен возвращением бога в светскую страну. В которую мусульманскую империю превратил Ататюрк, как православную Россию превратил в светско-советскую империю Ленин.Для греков, сербов, болгар, армян, арабов, перемешавшихся в плавильном котле Османской империи и ставших турками, превращение Святой Софии в мечеть имеет примерно то же символическое значение, что для нас — восстановление храма Христа Спасителя.____________________Возможно, кому-то показалось, что я оправдываю Эрдогана и даже где-то симпатизирую ему. Нет, это вовсе не так. К мусульманской Турции я отношусь с таким же подозрительным недоверием, как к католической, хотя и насквозь славянской Польше. Однако даже с бывшими непримиримыми врагами, согласитесь, лучше сотрудничать, а не воевать. Держа при этом на всякий случай порох сухим.Но чтобы плодотворно сотрудничать, полезно избавляться от стереотипов. Мне кажутся слишком поверхностными заявления некоторых даже авторитетных экспертов, что Эрдоган (среди предков которого наверняка есть и болгары, и греки, а сельджков, возможно, нет вообще) — всего лишь непредсказуемый психопат, примеряющий чалму султана. Если понимать, что собой представляют современные турки, что ими движет, можно научиться просчитывать его шаги и мотивы.К счастью, один из ближайших помощников президента России — тюрколог Дмитрий Песков, которому все, что изложено выше, известно. Полагаю, Владимир Путин тоже неплохо осведомлен о положении вещей. Именно поэтому Кремль выработал такую позицию: Москва считает превращение собора Святой Софии внутренним делом Турции, хотя и сожалеет о решении Анкары.Любопытно, как теперь считаете вы.Павел Шипилин