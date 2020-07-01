Руководители одного из ГУП ЛНР нанесли ущерб бюджету Республики на 624 тыс. руб. - МВД

Должностные лица одного из государственных унитарных предприятий (ГУП) ЛНР нанесли бюджету Республики ущерб на 624 тыс. руб. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР.

"Управлением экономической безопасности МВД ЛНР выявлен и задокументирован еще один факт злоупотребления полномочиями должностными лицами одного из ГУП ЛНР, в результате чего бюджету Республики причинен ущерб на сумму более 624 000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Следственное управление МВД ЛНР возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 350 Уголовного кодекса ЛНР ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Должностные лица предприятия задержаны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ЦОС сообщал, что должностные лица одного из ГУП ЛНР нанесли бюджету Республики более 21 млн руб. ущерба в результате махинаций с закупками товарно-материальных ценностей.

07 июля — Луганск