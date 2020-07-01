Республики Донбасса и Киев обменяются информацией о разыскиваемых лицах - Кобцева

Республики Донбасса и Киев в ходе видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы договорились обменяться информацией о разыскиваемых лицах. Об этом по итогам встречи ЛИЦ сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе Ольга Кобцева.Она подчеркнула, что "в вопросе освобождения людей украинская сторона почти опустилась до шантажа, что было жестко пресечено и не позволено"."Координатором гуманитарной группы (от ОБСЕ) господином (Тони) Фришем было доведено до сторон (представителей Республик и Украины), обозначена четкая дата, до какого времени мы должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам", - сообщила Кобцева.Представитель Республики выразила надежду на то, что "украинская сторона эти обязательства выполнит"."В вопросе процессуальной очистки украинская сторона наотрез отказывается выполнять свои обязательства, которые были подписаны представителем Украины в Контактной группе господином (Леонидом) Кучмой, и координатором гуманитарной группы собственно по настоянию представителя Республики эта позиция Украины будет доведена на заседании Контактной группы", - заявила Кобцева.Представитель ЛНР в гумподгруппе добавила, что в части установления судеб без вести пропавших была достигнута договоренность о том, "что Республики предоставят разыскиваемых людей, чьи судьбы остались не установлены, и украинская сторона обещала всю имеющуюся у них информацию как-то согласовать с этими списками".Ранее Кобцева сообщала, что Республика разыскивает на территории Украины около 60 удерживаемых лиц.Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Тогда ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63. Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.07 июля — Луганск